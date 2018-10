Formula 1 - Verstappen: "Ho avuto delle sensazioni positive"

Venerdì più che positivo per Max Verstappen che ha chiuso al primo posto entrambe le sessioni di Prove Libere. Il pilota olandese, costante anche sul passo gara, si mostra molto soddisfatto del feeling con la sua monoposto come dimostrano le sue dichiarazioni: "Ho avuto delle sensazioni positive, la vettura ha funzionato molto bene fin dall'inizio e questo è importante su questa pista. Ora dobbiamo cercare di capire cosa possiamo migliorare ulteriormente e come tagliare meglio le curve per ottenere il massimo sui rettilinei".

L'appuntamento canadese segna anche quello della PU evoluta della Renault anche se l'olandese non si sbilancia troppo circa i progressi dopo il nuovo aggiornamento: "E' ancora difficile dirlo, perché per adesso nessuno ha ancora spinto al massimo con il motore. Potrò dirvi qualcosa in più domani". Infine, spazio al capitolo gomme. La Red Bull ha svolto un lavoro differenziato, con Verstappen in simulazione gara e mescole più morbide: "Le HS danno più aderenza di Monte-Carlo, quindi è una bella sensazione".

Completamente diverso il venerdì di Ricciardo che al mattino ha avuto problemi elettrici mentre il pomeriggio ha completato pochissimi giri. Queste le parole del pilota australiano: "Ho avuto problemi elettrici, anche stamattina. Quindi per il motore penso che vada tutto bene. Qualcosa di diverso nel pomeriggio, è andata peggio. Ho peso tanti giri ma alla fine sono migliorato. Macchina così così, non mi sento soddisfatto. In qualifica la Mercedes sarà moto veloce con le gomme più morbide".