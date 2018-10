F1, Gp del Canada - Super pole per Vettel: le parole dei primi tre dopo la Qualifica

Straordinaria pole position per Sebastian Vettel, che riporta la Ferrari davanti a tutti al termine di una Qualifica equilibrata e davvero emozionante. A partire in prima fila con tedesco della Ferrari ci sarà Bottas, che vince il duello interno alla Mercedes con Hamilton (solo quarto). Al terzo posto Max Verstappen su Red Bull, dominatore delle Prove Libere ma che dovrà accontentarsi della seconda fila. Ecco le parole dei primi tre al termine delle Qualifiche.

foto da: Twitter ufficiale Scuderia Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari: "Ieri eravamo un po' in difficoltà: non eravamo per nulla contenti della macchina, inoltre abbiamo avuto qualche problema nelle Libere e non sono riuscire a trovare il giusto ritmo. Di solito mi piace questa pista, ma ieri è stata davvero una giornata difficile. Oggi invece devo dire che mi sono svegliato dal verso giusto! La macchina è stata incredibile: nell'ultimo tentativo ho anche fatto un piccolo errore, potevo quindi fare addirittura un tempo migliore! È fantastico, devo ringraziare il team. Sono molto contento, anche per il pubblico, che qui è sempre fantastico!".

Valtteri Bottas, Mercedes: "Domani la partenza sarà importantissima, speriamo di farne una buona! Siamo tutti davvero molto vicini, ma purtroppo non saremo noi domani a partire davanti. Alla fine comunque partire dalla prima fila è una cosa positiva per la gara, e sono pronto alla sfida domani".

Max Verstappen, Red Bull: "Sono davvero contento per come sta andando il week end finora, la macchina sta andando molto forte. Sapevo che in qualifica ci sarebbe mancata un po' di velocità di punta, ma comunque il terzo posto è ottimo per noi, soprattutto perchè in gara possiamo fare davvero molto bene. Pensiamo di avere un passo molto simile a quello di Ferrari e Mercedes. Partiremo con gomme più morbide domani rispetto agli altri, e pensiamo che questa possa essere un vantaggio. Saremo competitivi domani!".