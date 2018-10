F1, Gp del Canada - Hamilton si prende le colpe per la deludente Qualifica: "Non ho messo insieme il giro perfetto"

Deludente sessione di Qualifica per Lewis Hamilton, che domani partirà dalla quarta casella in griglia di partenza. Meglio di lui Vettel, in pole, ma anche il compagno di squadra Bottas e Max Verstappen. Nonostante i problemi alla nuova PU che doveva esordire qui a Montreal e che invece sarà portata solo in Francia, Hamilton non cerca alibi per lo scarso risultato ottenuto nel soleggiato pomeriggio sulla pista canadese.

Queste sono state infatti le dichiarazioni dell'inglese nel post Qualifica: "Quanto ha influito il motore vecchio in questo risultato? Zero! Non sono riuscito a mettere insieme il giro giusto, tutto qui. Tutto sommato, è stata una Qualifica deludente, con dei giri non buoni. Ma ripeto, non ha nulla a che vedere col motore vecchio. Domani non sarà facile, normalmente non si vince in gara quando si parte dalla quarta posizione. Vedremo domani come si comporterà la macchina, sicuramente proverò a fare del mio meglio".