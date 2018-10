GP Repubblica Ceca: in Gara2 a Brno vince Lowes

Una Gara2 di Superbike che ha riservato un po' di sorprese quella di oggi a Brno, dove Alex Lowes ha conquistato la vittoria davanti al compagno di squadra Yamaha Michael Van der Mark e al connazionale Chaz Davies.

Grazie alla griglia invertita le due Yamaha erano scattate davanti a tutti e hanno subito mantenuto la testa della gara. Bene anche le due Ducati ufficiali di Melandri e Davies, almeno nelle prime battute. In particolare Marco Melandri nei primi giri è stato perfetto. In pochi chilometri ha passato Laverty e Van der Mark, mettendosi dietro a Lowes, che aveva preso il comando ai danni del compagno di squadra. Brutta gara per il leader indiscusso del campionato Jonathan Rea, che prima sembrava non avere il ritmo dei migliori, poi è scivolato in terra con la sua Kawasaki.

Dopo qualche giro però anche Melandri ha il suo momento no: arriva larghissimo in curva, finisce nella ghiaia e perde un bel po’ di tempo che lo rilega nelle retrovie. A circa metà gara la classifica vedeva primo sempre Lowes, con Van der Mark secondo e Davies terzo, che ha cercato di avvicinarsi ma, guardando i tempi, era abbastanza chiaro che non ce l’avrebbe fatta. Nel corso degli ultimi giri Van der Mark ci ha provato ad avvicinarsi a Lowes. Inizialmente aveva guadagnato decimi importanti, poi ha dovuto arrendersi ed ha tagliato il traguardo per secondo a oltre due secondi. Terzo Davies, davanti a Laverty, Savadori e Rinaldi.