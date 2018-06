MotoGP - Marquez: "Non vedo l'ora di scendere in pista a Barcellona"

Questo weekend torna la MotoGP con il Gran Premio di Catalogna, settimo appuntamento della stagione. Voglia di riscatto per Marquez che, dopo lo scivolone del Mugello, ha visto il suo vantaggio ridursi a a 23 punti su Valentino Rossi, secondo in classifica generale. Lo spagnolo, che in settimana, è sceso in pista con la Red Bull in Austria, non vede l'ora di scendere in pista a Barcellona: "Sono davvero contento tutte le volte che corro in casa, davanti ai nostri tifosi e spero di fare per loro una gara davvero bella. Loro di solito ci danno ulteriori energie per fare bene, unite a un'atmosfera speciale".

Lo spagnolo, poi, prosegue analizzando nel dettaglio il tracciato che quest'anno avrà un nuovo asfalto: "Abbiamo fatto buoni test in Catalogna qualche settimana fa, quando abbiamo anche avuto l'opportunità di provare il nuovo layout, in particolare la sezione finale, che è stata rivista. Credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro dal punto di vista della riasfaltatura della pista: l'asfalto ora ha davvero un ottimo grip ed è molto bello avvertire quanto sia alto il grip offerto dalla nuova superficie nonostante le monoposto di Formula 1 abbiano già creato qualche bump proprio nelle zone di frenata".

Infine una battuta sui cordoli: "I cordoli sono ancora uno degli aspetti più impegnativi della pista. Quelli interni sono ancora molto alti ed è difficile adattare il proprio stile di guida a tutto ciò. Detto questo, il Montmelò è una bella pista e cercheremo di fare del nostro meglio per lottare ancora una volta per il podio".