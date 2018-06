MotoGP - Rossi: "A Barcellona potenziale migliore rispetto al Mugello"

Buon momento per Valentino Rossi che, insieme alla Yamaha, sta vedendo le prime luci in fondo al tunnel dopo i gravi problemi dei primi Gran Premi. Due podi nelle ultime due gare per il nove volte campione del mondo che ha chiuso in terza posizione in Francia e in Italia. Dopodomani ci sarà il via al settimo appuntamento iridato con le prove libere del Gran Premio di Catalogna ed il "Dottore" si mostra fiducioso: "Spero di poter essere più forte sul circuito di Barcellona. Penso che il nostro potenziale sia migliore rispetto al Mugello, questo lo dico perché nei test dello scorso maggio abbiamo trovato qualcosa. Inoltre il nuovo asfalto aiuta la Yamaha".

Il campionissimo pesarese, però, tiene la testa bassa visto che c'è ancora tanto da lavorare: "Stiamo ancora soffrendo in alcuni tratti e di conseguenza bisogna rimanere concentrati, cercando di recuperare punti senza avere la minima intenzione di arrendersi". Sulla stessa linea del 46 anche Vinales che è a caccia di un acuto dopo un inizio di stagione non all'altezza delle aspettative: "Montmelò è una pista speciale, dato che questo è il mio Gran Premio di casa e nonostante le ultime prestazioni sono motivato. L’obiettivo sarà quello di ottenere il maggior numero di punti per avvicinarmi alla vetta. Mi piacerebbe essere sul podio domenica. Tutta la squadra sta lavorando duramente per trovare il miglior assetto a ogni gara di conseguenza serve rimanere concentrati", chiude così l'ex pilota della Suzuki.