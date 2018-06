MotoGP - Marquez: "L'arrivo di Lorenzo? Sarà un'altra grande sfida"

Quest'oggi, con la conferenza stampa dei piloti, comincerà ufficialmente il settimo appuntamento stagionale del calendario con la Catalogna pronta ad ospitare la MotoGP. Uno dei protagonisti più attesi è Marc Marquez che, sul circuito di Barcellona, ha vinto una sola volta con la classe regina. Il pilota spagnolo, reduce dalla sedicesima posizione del Gran Premio d'Italia, ha 23 punti di vantaggio su Valentino Rossi e vuole subito riprendere la marcia verso il settimo titolo.

Ai microfoni, però, parla di Jorge Lorenzo, compagno di squadra alla Honda a partire dal prossimo anno: "Avevo chiesto un compagno forte, ma non doveva essere così forte", scherza Marquez. "Seriamente, questa sarà un'altra grande sfida. Jorge sarà un compagno di squadra con cinque titoli mondiali, molta esperienza e che arriverà dopo aver guidato delle altre moto. Sbarca in un progetto vincente, quindi sarà interessante. Ma io credo che un compagno di squadra forte aiuti ad aumentare il livello della squadra e che potremo imparare qualcosa da lui".

L'arrivo dell'ex Yamaha è stato "benedetto" proprio dal campione del Mondo in carica che, però, sottolinea il rispetto del team nei suoi confronti: "Mi sono sentito molto rispettato da parte della Honda e devo ammettere che mi hanno sempre consultato prima. Mi hanno chiesto se sarebbe stato un problema la firma di Lorenzo e gli ho detto di no, non volevo impedire a nessuno di firmare per la mia squadra", conclude cosi lo spagnolo.