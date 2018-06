MotoGP Cataluña- Le parole di Lorenzo in conferenza stampa

Ha parlato a tutto tondo Lorenzo, alla viglia del gran premio di Catalogna. Ha toccato sia l'argomento Pedrosa: " Tutti speriamo Dani non si ritiri, è uno dei 5 migliori in griglia e perderemo un grande pilota, anche se, oggi, l' ho visto sorridente e non con faccia da ritiro".

Lo spagnolo ha parlato anche del suo mondiale e sulle possibilità di arrivare a vincere il titolo:" Tutti speriamo di vincere un mondiale. Nella storia, si sono visti super recuperi incredibili, ma vedremo come andrà. Da questa gara, capiremo cosa possiamo ancora dire in questa stagione, la MotoGP è molto competitiva e i piloti sono sempre più bravi."

Sul suo approdo in Honda, Jorge non si è sbottonato: " L' accordo è nato per caso e io, fino a Le Mans, ho sempre pensato sarei rimasto in Ducati, ma ho capito che non ero il benvenuto e, insieme al mio manager, ho cercato nuovi progetti. Sul mio approdo in HRC, tutti mi guardano da debuttante, dicendomi che la moto è difficile da guidare, che farò fatica ad adattarmi, ma io so di essere veloce con ogni moto e riuscirò a fare vedere le mie capacità. La sfida è difficile, ma sono fiducioso. Al momento, il mio pensiero è la Ducati e voglio ottenere risultati positivi e stiamo lavorando per questo. Montmelò è la nostra pista ideale e possiamo fare differenza."

Queste le parole di un Lorenzo che sembra, in questo weekend, volere il massimo da se stesso.