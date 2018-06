Moto2- Riepilogo della giornata di libere

Si chiude il venerdì del Montmelò con le libere della Moto2, sempre parecchio indicative.

PRIME LIBERE: Si parte con il botto tutto italiano in Moto2, dopo il miglior tempo di Rossi nelle libere 1 della classe regina. Sale sul gradino più alto Bagnaia, con un tempo molto interessante di 1:44:2. Segue il confermatissimo tedesco Schrotter, dopo la buona prova del Mugello in 1:44:3 ( non distante da Pecco). Terzo, il promesso sposo Suzuki, Mir, che timbra lo stesso tempo del tedesco che lo precede. Si nasconde Alex Marquez, come sempre, in 1:44:3, ma alto rispetto agli altri. Oliveira si tiene molto lontano solo ottavo in 1:44:5, così come Baldassari e Pasini ( 11 e 13).

SECONDE LIBERE: Libere del pomeriggio dove si intravede già qualche assaggio di quella che potrebbe essere la gara. Alex Marquez riscalda il poco pubblico del circuito e piazza il miglior tempo in 1:44:3, confermando quello della mattina. Altra conferma uguale alla mattinata, è Schrotter secondo a 1:44:3. Terzo posto, a sorpresa, Quartararo in 1:44:4, ma fuori da sogni e posti di classifica. Risale Vierge e Oliveira, mentre scende Mir e Bagnaia (per non dare riferimenti per la gara?). Confermano la posizione Pasini e Baldassari, mentre continua a faticare Lowes e, anche, Fenati, che sta cercando di capire la categoria, dopo il passaggio dalla Moto3. Domani terze libere e qualifiche di un campionato che si sta nascondendo sempre più con i piloti che daranno davvero battaglia da domani mattina, senza risparmiare colpi.