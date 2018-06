Moto3, Gp di Catalunya- Duello iridato già nelle FP: a Martin risponde Bezzecchi

Si sposta in Spagna la lotta iridata, con Marco Bezzecchi e Jorge Martin che si confermano al top nella Moto3. Lo spagnolo del Team Del Conca Gresini è rapidissimo nella prima sessione e scava un solco importante che lascia presagire ad un nuovo dominio, ma Marco Bezzecchi non ci sta e nella seconda sessione risponde, calando il jolly e stampando il miglior tempo, davanti al ceco Kornfeil e al tedesco Oettl, ottimi protagonisti di questo venerdì catalano. Bene Bulega, che si mantiene in Top10 in entrambe le sessioni, mentre soffrono un po' gli altri azzurri, con Di Giannantonio relegato nelle retrovie.

FP1 - Continua ad essere il più veloce della Moto3 Jorge Martin, che dopo aver trionfato con un numero al Mugello, davanti agli italiani, riparte dal Montmelò con il miglior tempo nella prima sessione di prove libere. Prima ha sfondato il muro dell'1.50 e poi, con il passare dei minuti e con il gommarsi della pista è riuscito ad abbassare il suo crono, fino a fissare il primato in 1'49.241. Se Martin davanti a tutti non è una novità, lo è Nicolò Bulega, che conferma quanto fatto nei test in Catalunya e si piazza al secondo posto di sessione con 285/1000 di ritardo, con il crono di 1'49.526, ottenuto all'ultimo passaggio dopo una serie di giri abbastanza interessanti. Terzo tempo per il ceco Jakub Kornfeil, che sfrutta le condizioni adatte anche alla sua KTM e sale alle spalle del centauro dello Sky Racing Team, in 1'49.621 a 38 centesimi dal miglior tempo.

Brillano gli spagnoli, ovviamente, che nel Gp di casa piazzano due rider iberici a ridosso dei primi, con Aron Canet al 4° posto, seguito da Raul Fernandez. Canet ferma il cronometro in 1'49.698, mentre per la sorprendente Wild-card del team Angel Nieto il ritardo dalla testa è di 6 decimi circa. Perde terreno nel finale, ma chiude comunque al 6° posto Kaito Toba, che nonostante una scivolata riesce a fermarsi a 63 centesimi dalla testa. 7° tempo per Enea Bastianini, che a lungo è stato in testa alla classifica, ma che alla fine si è dovuto accontentare del suo 1'49.935 a 7 decimi da Martin e davanti al tandem spagnolo Alonso Lopez-Arenas, che hanno chiuso all'ottavo e nono posto, con oltre 7 decimi di ritardo.

La Top10 della prima sessione è completata dal leader iridato Marco Bezzecchi, che come molti altri italiani ha sofferto in questa FP1. Il pilota del team PruestelGP paga 8 decimi e mette dietro il connazionale della Leopard Lorenzo Dalla Porta e lo spagnolo Jaume Masia. Di Giannantonio è 13°, seguito da Oettl e da Dennis Foggia, 15° davanti a Niccolò Antonelli. Migno è solo 19°, mentre Arbolino è addirittura 29°, davanti al solo Suzuki, 30°.

FP2 - Si sposta anche nelle prove libere il duello per il titolo iridato, con Marco Bezzecchi che risponde a Jorge Martin e piazza l'acuto nella seconda sessione di prove libere, avvicinandosi al battere il limite del 1'49". Il leader del campionato, infatti, si ferma a soli 5", in 1:49.005 grazie al quale prevale al termine di una sessione davvero tirata, in cui i primi tre sono racchiusi nello spazio di un decimo appena, con Jakub Kornfeil che si ferma in 1'49"060 a soli 55 millesimi dal centauro italiano, mentre il tedesco Phillip Oettl si prende il terzo tempo, con il crono di 1'49"072 a 67 millesimi dalla testa.

Si piazza al 4° posto Niccolò Antonelli, che risale dal centro della classifica e a lungo si tiene anche davanti a tutti, salvo dover lasciare strada ai primi tre negli ultimi 10' di sessione e concludere con il riferimento personale di 1'49"122, davanti all'autore del miglior tempo delle FP1 Jorge Martin, che questa volta si deve accontentare del quinto tempo a 217 millesimi dal leader in 1'49"222, tempo di soli 19 millesimi inferiore rispetto a quello delle FP1. Si conferma veloce anche Jaume Masia, che dopo aver sfiorato il miglior tempo a poco più di quarto d'ora dalla fine, si prende il quinto tempo a 236/1000, solo 3 millesimi meglio di un incredibile Darryn Binder, che sorprende e si piazza al 7° posto, davanti al britannico John McPhee - 1'49"366.

9° tempo per Nicolò Bulega, che non riesce a confermarsi tra i primissimi, ma mantiene comunque una positiva nona posizione, a 448 millesimi e davanti ad Aron Canet, 10° a 53 centesimi dal leader Bezzecchi.

11° è Rodrigo, davanti alla Wild-Card Fernandez e al nipponico Toba, che precede il portacolori azzurro Enea Bastianini, solo 13°. Per trovare gli altri italiani bisogna scendere ancora, almeno fino al 18° posto di Fabio Di Giannantonio, mentre Arbolino è 20°, davanti allo spagnolo Lopez, che precede un folto gruppo di italiani, con Foggia, Migno e Dalla Porta.