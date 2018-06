MotoGP: Lorenzo torna a martellare nelle seconde libere

Il pomeriggio di libere ci regala un Lorenzo versione Mugello. Il pilota spagnolo scende sotto il muro dell'1:39 e segna il tempo record di 1:38:9, dimostrando di credere ancora di poter fare una grande gara domenica. Migliora Iannone rispetto alla mattina, il centauro della Suzuki si incolla a Jorge e chiude secondo. Terzo Vinales, il quale dimostra i progressi Yamaha, già visti con Rossi nella prima sessione (solo undicesimo nel pomeriggio il pilota di Tavullia). Bene Dovizioso (quarto).

Capitolo gomme del pomeriggio - Rossi ha provato la media al posteriore nel run finale. Lorenzo ha usufruito di media o hard al posteriore. Marquez ha optato per la media. Taramasso (Michelin) ammette che le scelte saranno più variabili sull' anteriore, con le tre mescole tutte possibili, mentre, al posteriore, media o hard. Sullo stile di guida visto oggi da segnalare una guida favolosa - Mugello style - di Lorenzo. Apprezzabile anche la versione dei due piloti Yamaha. Qualche sbavatura per Marquez e la classica scivolata del venerdì alla curva 4.

Voci dai box del pomeriggio: Albesano del team Aprilia parla di Iannone e sottolinea come volevano averlo in team e su come cercheranno di lavorare per essere pronti ad accoglierlo. Aggiunge sulla stagione che a Montmelò vogliono vedere rinascere Aprilia.

Curiosità dai box: la Ducati di Lorenzo ha cambiato le ali, mettendole più sottili. Ali di Jorge del Mugello passate a Petrucci sulla sua Pramac. In casa Suzuki, Iannone non ha voluto il nuovo telaio in carbonio, visto al Mugello. In Q2 ci sarebbero, in attesa delle terze libere di domani che sanciranno chi passerà: Lorenzo, Iannone, Vinales, Dovizioso, Crutchlow (straordinario oggi pomeriggio), Petrucci, il redivivo (ci fa piacere) Pedrosa, Syahrin fresco di rinnovo e una nuova entrata Rabat. Scivolano Morbidelli (peccato stava facendo un buon giro con rosso nel primo settore) e Rins. Ora, appuntamento a domani con terze libere e qualifiche.