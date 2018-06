Moto3, spunto Canet nelle terze libere

La Moto3 chiude le sue libere tra dubbi e perplessità sulla situazione gomme, in quanto sono le cadute le vere protagoniste di questo sabato mattina. Torna a farsi vedere Aron Canet con il miglior tempo in 1:49:002 che speriam possa essere protagonista della qualifica di oggi pomeriggio. Secondo tempo per Jorge Martin, molto vicino e sempre pericoloso per uno stile di guida meraviglioso e pulito. Terzo, con piacevole sorpresa, Ayumu Sasaki, che dimostra e conferma le sensazioni positive del Mugello.

Da segnalare un ottimo Bulega tra ieri e oggi con le prove culminate, stamattina, nella quinta posizione. Caduta di Antonelli, fortunatamente senza conseguenze gravi per il pilota, ma solo dolore alla spalla sinistra. Il poco grip, lamentato ieri da parecchi piloti, si è verificato anche stamattina con cadute a ripetizione (anche Martin a terra). Sesto Ramirez, che è sembrato quello dello scorso anno, mentre il leader del mondiale, Bezzecchi, è solo settimo, nonostante le ottime prestazioni di ieri. Ancora in difficoltà Foggia e Arbolino parecchio attardati. Per Enea Bastianini ottimo quarto tempo, confermando che in questo weekend potrebbe essere una bella sorpresa. Migno, nono, sembra la bella copia di quello visto sulla KTM dello scorso anno. Non bellissima, invece, la prova di Kornfeil, che vive un periodo di appannamento dopo l'ottimo Gran Premio disputato a Le Mans. Sorprende Vicente Perez, wildcard del team Reale Avintia Acadamey 77 che si prende il settimo posto chiuso nel panino azzurro composto da Bezzecchi e Migno.

Attardati Lorenzo Dalla Porta e Fabio Di Giannantonio, entrambi fuori dalla top ten ad oltre mezzo secondo da Canet. Il romano non sta brillando in questo weekend, ma è un animale da gara e certamente troverà la quadra per tornare a giocarsi il podio sino all'ultima curva del Montmelò. Appuntamento quindi ad oggi pomeriggio quando ci aspettano le qualifiche di una Moto3 apertissima questa stagione.