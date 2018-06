GP Catalunya, Moto3: pole di Bastianini

Sul circuito del Montmelò Enea Bastianini è riuscito a conquistare la pole position, facendo segnare un crono più rapido dello spagnolo Jorge Martin, che sta lottando per il titolo. Terzo il giapponese Tatzuki Suzuki, mentre l’altro pretendente al titolo di Campione del Mondo, Marco Bezzecchi, scatterà domani dalla nona posizione.

L’asfalto della pista catalana era un po’ migliore rispetto a quello trovato durante le prove libere, in cui ha primeggiato Aron Canet. I problemi di Niccolò Antonelli alla spalla, dopo la caduta nelle prove libere, lo hanno fatto dichiarare unfit per il GP, quindi l’italiano non ci sarà né oggi né domani, in gara.

Il primo a scendere sotto l’1’49 è stato Bastianini, che così ha dimostrato che forse questo circuito può dargli qualche soddisfazione, dopo il difficile inizio di stagione nel quale ha collezionato numerose cadute. A poco più di 10 minuti dall’inizio del turno Martin è scivolato quando era terzo e, quando la moto incidentata è arrivata al box di Gresini, i meccanici hanno dovuto sistemarla in velocità, per poter rimandare Martin in pista e assicurarsi un buon posto in griglia. Meccanici al lavoro anche per la moto (anch’essa incidentata) del compagno di team Di Gianantonio, che ha richiesto molto più tempo. Il rientro è arrivato a 10 minuti dal termine, mentre Martin ha iniziato a girare molto forte, mettendosi alle spalle solo di Bastianini.

Nonostante negli ultimi minuti abbia provato a migliorare il suo tempo, è di Bastianini la pole position. Al suo fianco domani partiranno Martin e Suzuki. Seconda fila per Sasaki, Canet e Toba. Gli altri italiani che si sono classificati nella top10 sono Bezzecchi, nono, e Dalla Porta, decimo. Di Gianantonio ha concluso le qualifiche in tredicesima posizione, dietro a Bulega, dodicesimo, e davanti a Migno, sedicesimo.

GP CATALUNYA, MOTO3, QP

1 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 235.8 1'48.806

2 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 233.3 1'48.913 0.107 / 0.107

3 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 240.0 1'49.057 0.251 / 0.144

4 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 235.3 1'49.059 0.253 / 0.002

5 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 234.4 1'49.115 0.309 / 0.056

6 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 237.9 1'49.185 0.379 / 0.070

7 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 234.6 1'49.191 0.385 / 0.006

8 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 237.2 1'49.233 0.427 / 0.042

9 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 232.4 1'49.299 0.493 / 0.066

10 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 236.6 1'49.379 0.573 / 0.080

11 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 236.6 1'49.398 0.592 / 0.019

12 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 234.5 1'49.400 0.594 / 0.002

13 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 226.7 1'49.414 0.608 / 0.014

14 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 239.4 1'49.498 0.692 / 0.084

15 25 Raul FERNANDEZ SPA Angel Nieto Team KTM 236.3 1'49.565 0.759 / 0.067

16 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 239.1 1'49.578 0.772 / 0.013

17 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 232.7 1'49.655 0.849 / 0.077

18 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 238.4 1'49.691 0.885 / 0.036

19 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 239.6 1'49.736 0.930 / 0.045

20 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 238.6 1'49.897 1.091 / 0.161

21 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 236.1 1'49.983 1.177 / 0.086

22 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 237.3 1'50.012 1.206 / 0.029

23 76 Makar YURCHENKO KAZ CIP - Green Power KTM 236.3 1'50.022 1.216 / 0.010

24 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 233.2 1'50.183 1.377 / 0.161

25 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 233.7 1'50.186 1.380 / 0.003

26 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 231.5 1'50.197 1.391 / 0.011

27 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy 77 KTM 236.2 1'50.247 1.441 / 0.050

28 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 236.8 1'50.469 1.663 / 0.222

29 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 231.8 1'51.306 2.500 / 0.837