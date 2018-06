MotoGp, Gp di Catalunya - Fulmine Lorenzo: sua la pole! Marquez e Dovizioso con lui in prima fila

Jorge Lorenzo ne fa un'altra e dopo il trionfo del Mugello in Catalunya sigla anche la prima pole position della sua carriera da ducatista. Il maiorchino spinge, razzola e si prende una super-pole da urlo, davanti a Marc Marquez che risolleva un week-end iniziato male, a causa delle due cadute tra FP2 e FP3. Terzo posto per Andrea Dovizioso, che conquista un'insolita, per lui, prima fila. Quarto Maverick Vinales, che torna a vedere la luce con la Yamaha, davanti ad un bravo Andrea Iannone, che continua a dimostrarsi il miglior pilota di casa Suzuki, dinanzi ad un Rins davvero in difficoltà e oggi solo 13°.

Danilo Petrucci è il primo pilota clienti, con il sesto tempo, davanti a Valentino Rossi, che brilla, si mantiene al livello dei migliori, ma paga a causa di due errori e del crollo finale della gomma, che non gli consente di migliorare il suo tempo finale. In terza fila, accanto al Dottore, partiranno Zarco e un ottimo Tito Rabat, con Crutchlow, Pedrosa e Syharin a chiudere le prime quattro file.

Q1 - Il funambolismo di Marc Marquez non gli è bastato in queste prove libere del Gp della Catalunya e il Campione del Mondo dovrà partire dal purgatorio della Q1. Il primo a lanciarsi è Alex Rins, che gira alto e chiude solo in 1'41"710, ma subito arriva Smith che batte il suo tempo, prima del passaggio di Aleix Espargaro che sfonda il muro del 41 e si avvicina addirittura al 40"0, in 1'40"018. Passa Syharin che sale al secondo posto, prima del passaggio di Morbidelli che lo scavalca. Il primo passaggio di Marquez è alto, ma quando si rilancia inizia ad accendere un casco rosso dietro l'altro, anche se frenato da un po' di prudenza dopo le cadute delle libere. Syahrin, intanto, ripassa sul traguardo e abbassa il limite in 1'40"22, ma quando arriva Marc Marquez, che scende sotto l'1'40 e piazza il miglior tempo in 1'39"439, con Miller che sfrutta la sua scia e si porta al secondo posto in 1'39"876, con un tempo che sembra spingere i due in Q2.

A 4'30" dalla fine si rilanciano tutti in pista, con Marquez che subito torna a spingere e piazza un 1'39"374 con cui lima il suo tempo precedente. Il catalano continua a spingere, ma l'attenzione è sul duello per Il secondo posto, con Miller che sembra vicino alla Q2, anche perché Rins, Aleix Espargaro e gli altri non sembrano in grado di scalfirlo. Anzi, Miller migliora e toglie un altro decimo, ma mentre nessuno se lo aspetta, ecco che Takaaki Nakagami piazza l'acuto in 1'39"663, che sorprende tutti. Nessuno si migliora, Marquez lima qualche altro millesimo e alla fine lui e Nakagami sono in Q2. Miller si deve arrendere ed è 3° (13° in griglia) davanti a Syharin e ad un deludente Rins, mentre Morbidelli è solo 8° e partirà 18°, in una griglia che sarà chiusa da Xavier Simeon, che tra FP4 e Q1 ha distrutto due moto e non ha siglato alcun tempo.