GP Catalunya, Moto3: stupenda vittoria di Bastianini, Bezzecchi secondo

Gara al cardiopalma e assolutamente spettacolare quella della Moto3, corsa sul circuito del Montmelò. Enea Bastianini ha vinto una gara dall’esito tutt’altro che scontato e che ha visto numerosi piloti al comando. Secondo Marco Bezzecchi, terzo Gabriel Rodrigo. Tra le sorprese del GP c’è anche la caduta di Jorge Martin quando era in testa e dopo un buon weekend, almeno fino a quel momento.

CRONACA - L’ottimo scatto di Martin lo fa balzare subito in testa con facilità. Non bellissima la partenza di Bastianini, che finisce in quinta posizione dopo essere partito dalla pole. Enea si ritrova in un gruppo numeroso e sembra che non sarà facile un recupero immediato. Nel frattempo Suzuki cerca di avvicinarsi a Martin per poterlo attaccare, ma lo spagnolo ha un grande passo. In qualche giro Bastianini riesce a mettersi al comando del suo gruppo, in terza posizione, e si mette alla caccia dei primi due, anche se il distacco da Suzuki è di 2,7 secondi, ma mancano 14 giri.

Nel corso del giro successivo Martin scivola via ed è obbligato a terminare la gara. Ora davanti a tutti c’è Suzuki, ma il gruppo dietro di lui lo ha ripreso e in pochi chilometri Bastianini, Canet e Masia si mettono davanti al giapponese. In realtà sono ora tutti vicini e le prime posizioni si scambiano spesso. Tra questi piloti c’è anche Bulega, che per un po’ è stato al comando del GP. Quando mancano sei giri succede un po’ di tutto: prima Bezzecchi, sorprendentemente, passa tutti, con Migno alle sue spalle, poi cadono Arenas, Bulega e Canet. Pochi chilometri dopo Masia, per un errore, cade e tira giù anche Migno. Negli ultimi tre giri si giocano la vittoria i componenti del gruppo di testa, che si è ridotto a 5.

All’inizio dell’ultimo giro, Bastianini si mette in testa e mette tra se e gli altri metri importanti che gli assicurano il trionfo, nessuno ha mai provato a sorprenderlo. Lotta per il secondo posto tra Rodrigo e Bezzecchi, ma è l’italiano a spuntarla, prendendolo in scia. Quarto McPhee, quinto Suzuki. Un altro italiano in top10, si tratta di Di Gianantonio, nono.

GP CATALUNYA, MOTO3, GARA

1 25 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 150.9 38'36.883

2 20 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 150.9 +0.167

3 16 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 150.9 +0.170

4 13 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 150.9 +0.257

5 11 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 150.9 +0.639

6 10 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 150.5 +6.801

7 9 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 150.5 +6.872

8 8 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 150.5 +6.600

9 7 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 150.5 +7.315

10 6 25 Raul FERNANDEZ SPA Angel Nieto Team KTM 150.4 +7.507

11 5 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 150.5 +7.638

12 4 76 Makar YURCHENKO KAZ CIP - Green Power KTM 150.5 +8.263

13 3 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 149.9 +15.256

14 2 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 149.2 +26.621

15 1 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy 77 KTM 149.2 +28.559

16 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 148.8 +32.980

17 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 134.6 2 Laps