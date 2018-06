MotoGp: Lorenzo vince anche al Montmeló! Le parole dei primi tre dal podio

Nuova vittoria per Jorge Lorenzo, che sulla pista del Montmeló fiacca la resistenza di Marquez cogliendo il secondo successo consecutivo in sella ad una Ducati. Nulla ha potuto Marquez, che ha cercato di rimanere attaccato al maiorchino ma nel finale ha dovuto cedere allo strapotere di Lorenzo. Staccato dai primi due, ma comunque sul podio, un ottimo Valentino Rossi che si mantiene primo inseguitore di Marquez nel Mondiale. Ecco le parole dei primi tre dal podio.

Jorge Lorenzo, Ducati: "Una seconda vittoria consecutiva è davvero qualcosa di fantastico. È davvero straordinario vedere com'è cambiata la situazione in un periodo così breve. Qui a Barcellona siamo stati molto competitivi e veloci per tutto il week end e ne sono davvero felice. L'unico problema è stato in partenza: sono partito male, e sono stato sorpassato sia da Marquez che da Iannone. Però sono rimasto calmo, non ho commesso errori e sono riuscito a superarli entrambi. È stato davvero difficile staccare gli altri, ma verso metà gara ho creato un piccolo gap. Sono riuscito a mantenerlo e verso la fine ho spinto ancora un po' e ho portato a casa la vittoria. Vincere qui con la Ducati è davvero una sensazione fantastica".

Marc Marquez, Honda: "Abbiamo fatto un ottimo lavoro in questo fine settimana: è stata dura, ma ho spinto al massimo per tutta la gara, ma non credo di aver fatto la scelta migliore per quanto riguarda gli pneumatici. Oggi era impossibile battere la Ducati, Lorenzo andava davvero troppo forte. Ci ho provato per cinque giri a rimanere con lui, ma poi ne aveva davvero di più e ho quindi pensato a gestire pensando al Mondiale. Il risultato è comunque positivo perchè ho ampliato il mio vantaggio nel campionato".

Valentino Rossi, Yamaha: "Devo dire che alla fine sono contento, è un buon risultato. Dopo le prove era abbastanza chiaro che le due Ducati e Marquez avevano un passo migliore di noi; pensavo di dover lottare per il quarto posto, ma, complice la caduta di Dovizioso e un ritmo che era migliore di quanto mi aspettassi, è arrivo un podio e dei punti importanti per il campionato. Tenendo conto di quanto abbiamo sofferto l'anno scorso su questa pista, quello di oggi è davvero un buon risultato".