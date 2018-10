Formula 1: Hartley continua con la Toro Rosso

Tutti i dubbi sembrano sciolti: Hartley sarà confermato alla Toro Rosso. Dopo la Spagna si era pensato che potesse cambiare qualcosa, dati i colloqui di Helmut con il giovane pilota GP3 Norris, che avrebbe dovuto già prendere possesso della macchina in Francia. Buon per Hartley che il giovane pilota inglese non abbia accettato di svincolarsi dal contratto con la McLaren, condizione chiesta da Helmut.

Nonostante le voci, il pilota è rimasto tranquillo, uscendo bene dalla trasferta canadese (incidente con Stroll in gara, ma ottime libere e qualifiche). Si è adattato subito bene alla pista canadese e ha dimostrato di sentirsi sicuro sulla monoposto. Helmut a Montreal è stato chiaro: "Il ragazzo sta crescendo bene, è competitivo e non stiamo cercando un altro al posto suo." Parole che rassicurano, decisamente, il giovane pilota rookie: " Ho sentito tutte le parole dette sul mio conto e quando iniziano a chiedermi del mio futuro è imbarazzante e fastidioso. Lo so fa parte del gioco e devo dire non pensavo di gestire il momento e le mie emozioni così bene. Mi sono concentrato sul lavoro e la scelta ha pagato a Montreal."

Aggiunge sulla sua stagione: "Mi trovo sempre meglio con la mia STR-13 e sento di essere già un buon pilota, nonostante sia il mio primo anno. Ogni weekend miglioro, imparo, capisco i pneumatici Pirelli e il bilanciamento della mia monoposto. Mi sto inserendo bene nel gruppo e nel team e, anche, con i piloti delle altre scuderie. Mi sto impegnando moltissimo per la Francia e sono pronto a lavorare per dare il massimo." Così il pilota della Toro Rosso Hartley, che si prepara a fare scintille sul circuito francese.