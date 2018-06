MotoGP: salvate il soldato Valentino!

Ci sono uomini destinati a imprese nella memoria di tutti. Neil Amstrong sulla luna ne è un esempio. Ma senza parlare di vere imprese, ma rimanendo nel mondo dello sport pensiamo a Federer (dominatore nel tennis su erba), Schumacher con la Ferrari o Jordan nella NBA. Ma nelle moto c'è un numero e un nome da leggenda: Valentino Rossi 46. A inizio anno, mi hanno detto: "Suvvia cosa tifi Rossi è bollito, è vecchio". La risposta è sempre quella è vale anche per Federer: "E' un Campione". Perchè Vale lo è.

Nella smorfia napoletana, se 90 è la paura, ormai il 46 viene associato a quella moto e a quel signore, quell' eterno ragazzo di nome Valentino. Per i suoi tifosi è una leggenda, per noi che amiamo questo sport è un campione. Da anni fa emozionare, piangere, gridare, alzare sul divano a ogni curva, a ogni staccata. Lui è Vale, semplicemente. Anche ieri è stato osannato dalle tribune del Montmelò vicino al podio e lui ha salutato, ringraziando. La sua guida la sta ritrovando, dopo un 2017 non eccelso o, se preferite, non alla Rossi. Dalla pole straordinaria del Mugello a un venerdì mattina di libere dominate in ogni settore della pista. Ieri una gara di rincorsa, sempre attaccato a Dovizioso (fino alla caduta del pilota Ducati), un terzo posto giusto, anche perchè il ragazzo prodigio Marc Marquez guida divinamente e Jorge sta ritornando, ma lui c'è sempre e ci sarà sempre. Il problema di Vale è sempre la moto che soffre, tanto forse troppo, ma lui riesce sempre a farle dare il massimo.

Ieri ha fatto una gara in attesa uccedesse qualcosa davanti, che magari i 2 spagnoli si sorpassero e facessero un po' di bagarre tra loro, ma se decidono di fare i fenomeni non li puoi prendere. Loro sono più giovani e Marquez come campione non si discute perchè lo è ed è innegabile, ma finchè il campione Rossi correrà (si spera ancora a lungo), noi lo seguiremo in ogni parte del mondo, in ogni circuito, pronti a emozionarci e a gioire insieme a lui, sventolando la bandiera 46, il suo numero, sperando che dalla Yamaha lo aiutino con sviluppi, tecnologia, gomme e telai delle moto.