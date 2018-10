Formula 1 - Gran Premio di Francia: Mercedes in testa nelle prime Libere

Lewis Hamilton è il più veloce di tutti nella prima sessione di Prove Libere del Gran Premio di Francia. L'inglese della Mercedes chiude in testa fermando il cronometro sul tempo di 1.32.231 chiudendo davanti al compagno di squadra Bottas, staccato di 140 millesimi. Terza posizione per Daniel Ricciardo, a quasi tre decimi, con l'australiano della Red Bull che ha impressionato con la gomma gialla mentre la US ha migliorato di pochi centesimi il suo miglior giro. Quarta e quinta posizione per le Ferrari con Kimi Raikkonen davanti a Sebastian Vettel con il finlandese che chiude a quasi otto decimi da Hamilton mentre il tedesco è staccato di quasi un secondo.

Prima sessione positiva per le due Haas con Grosjean sesto (+1.087) a Magnussen decimo. Nel mezzo il terzetto composto da Vertsappen, Gasly e Perez con il pilota della Toro Rosso e quello della Force India che hanno fatto segnare il loro miglior tempo personale con le gomme SS. Segnali positivi anche dall'Alfa Romeo-Sauber con Leclerc tredicesimo, seguito dal compagno di squadra Ericcson che nel finale è andato a muro con conseguenti fiamme nel posteriore della sua monoposto. Entrambi sono dietro ad Ocon e Sainz ma davanti alle due McLaren che sono apparse sottotono in mattinata: sedicesima posizione per Alonso e diciannovesima per Vandoorne.

Quattordicesimo posto per Hartley, diciottesimo Hulkenberg mentre impalpabili le due Williams con Sirotkin diciassettesimo e Stroll in ultima posizione. La seconda sessione di Prove Libere è in programma alle ore 16.