F1, Gp di Francia - Le parole dei top3 dopo le Qualifiche

Terza pole stagionale per Lewis Hamilton, con una Mercedes che sembra rinata sul circuito del Paul Ricard. E sarà una prima fila tutta Mercedes domani in gara, con Bottas che conquista la seconda posizione. Terzo posto per il leader del mondiale Sebastian Vettel, con una Ferrari leggermente in difficoltà durante queste Qualifiche, ma che ha mostrato un ottimo passo gara. Ecco le parole dei primi tre al termine della sessione di Qualifica.

Lewis Hamilton, Mercedes (1^ posizione): "Davvero non male come risultato. Il meteo alla fine ha tenuto, anche se chiaramente ieri era migliore. Tutte le qualifiche sono sempre difficili, ma la Q3 non è stata perfetta; Q1 e Q2 sono state migliori. È bellissimo tornare in Francia, su questa pista e con questa ottima risposta da parte dei tifosi. Apprezzo e ringrazio il duro lavoro fatto da tutto il team. Alla fine abbiamo fatto un'ottima qualifica e sono davvero felice per questa Pole position".

Valtteri Bottas, Mercedes (2^ posizione): "Alla fine non ho fatto un brutto giro, ma non era neanche perfetto. E questo è stato un problema tutto il week end. Ho fatto davvero fatica sempre a mettere insieme un giro senza errori. Inoltre ho perso quasi tutte le PL2 e in PL3 non abbiamo praticamente girato a causa della pioggia. Il secondo posto, anche alla luce di ciò, è un ottimo risultato. Di sicuro il motore nuovo da ottime sensazioni. Speriamo di confermare le buone sensazioni anche domani in gara".

Sebastia Vettel, Ferrari (3^ posizione): "È stato difficile trovare il giusto bilanciamento per questo circuito. Ho cercato di spingere al massimo nel primo run, ma forse ho esagerato. Cerchi di sforzare un po' qui e un po' li, ma alla fine invece di guadagnare perdi tempo perchè non mantieni la linea giusta e la macchina comincia a scivolare. Alla fine il terzo posto va bene, perchè in gara dovremo andare bene".