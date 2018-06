MotoGP: arriva il team Yamaha- Petronas nel 2019

Trattativa di cui si continua a parlare, ma che sembra lontana da date precise di chiusura, è quella inerente all'accordo tra la Yamaha e il suo nuovo sponsor del prossimo team satellite Petronas.

I numeri della prossima stagione del Motomondiale: si parla di una griglia che potrebbe scendere come numero di moto a 22, con il team Marc VDS che dovrebbe lasciare per incomprensioni tra il proprietario del team Marc Van Der Straten e il suo team manager. Slot che dovrebbe essere rioccupata dal team di Valentino Rossi nel 2021 (esordio in MotoGP, dopo le presenze costanti in Moto2 e Moto3).

Nell'attesa di novità su questo fronte, nel 2019 si sta preparando tutto per il nuovo team Yamaha con sponsor Petronas. Lo sponsor malese, che sponsorizza anche le Mercedes di Formula 1 e gestisce il circuito malese di Sepang, pare sia a un passo dall'ingresso in MotoGP. Le M1 satellite dovrebbero essere guidate da Dani Pedrosa e Franco Morbidelli, con lo spagnolo che continuerebbe in MotoGP dopo le 13 stagioni in Honda. Sulla gestione del team si parla di Aspar Martinez o di una nuova società, ma con lo stesso personale iberico. Annuncio che potrebbe arrivare ad Assen nel weekend di gara, ma per ora non trova conferme questa ipotesi.

Ricordiamo che Yamaha ha già un team satellite (Tech3), il quale però saluta la casa giapponese per accasarsi nella famiglia KTM con i suoi piloti Oliveira ( che arriverebbe dalla Moto2) e Syahrin ( rinnovato il suo contratto). Altra curiosità, il team KTM potrebbe avere una livrea simile a quella della Toro Rosso di Formula 1. Se ci fosse l'ufficialità ad Assen di questa trattativa, la griglia della MotoGp della prossima stagione diventerebbe sempre più chiara: in pista avremmo 4 Honda ( 2 ufficiali e 2 affidate al team dell' italiano Lucio Cecchinello), 4 Yamaha, 4 KTM, 2 Suzuki, 2 Aprilia e ben 6 Ducati.

A breve avremo le idee più chiare.