Moto2: arriva la conferma di Augusto Fernandez

Il circuito di Barcellona ci regala una conferma in Moto2, almeno fino al termine della stagione in corso. Il team Pons ha confermato il pilota Augusto Fernandez (che è il sostituto di Barbera, dopo la separazione da quest' ultimo) al fianco dell'italiano Baldassari. Il giovane pilota spagnolo ha corso molto bene al Montmelò, guadagnandosi quindi la riconferma.

Ricordiamo che il cambio è stato reso necessario, in quanto il pilota "titolare" Barbera era stato trovato a guidare in stato di ebbrezza. Il giovane sostituto arriva da un quattordicesimo posto a Barcellona, con una gara di buona sostanza, da secondo pilota. Un buon aiuto, quindi, per Baldassarri. Sito Pons, nell'annunciare questa conferma, è stato chiaro: "Siamo molto felici che Fernandez sarà il nostro pilota per il 2018". Ha aggiunto, anche, con parecchio orgoglio: "E' un pilota giovane e di talento, si è adattato bene al nostro tipo di lavoro e ha mostrato ciò di cui è capace e vogliamo iniziare un percorso con lui per farlo crescere e fargli trovare motivazione."

Ha concluso il suo intervento, poi, elogiando il suo giovane pilota: "Sono certo che vedremo la sua evoluzione e che risponderà con buoni risultati e prove convincenti." Il pilota ha, invece, sottolineato con grande orgoglio e grande voglia di dimostrare che può fare ottime prestazioni: "Sono felice di continuare a lavorare qui, con il team. Voglio ringraziare per la fiducia riposta in me e voglio ripagare questo loro investimento ad Assen. Sono davvero felice" .

Ora bisogna solo aspettare per capire se sia in grado di confermarsi come pilota, e che quindi faccia vedere tutte le sue qualità anche sui prossimi circuiti, magari aiutando anche Baldassarri nel Mondiale in corso.