Formula 1 - Gran Premio d'Austria: è uno - due Mercedes anche nelle seconde libere

La Mercedes sembra l'auto da battere in questo weekend austriaco. Dopo l'affermazione nelle Libere 1, anche nella seconda sessione Hamilton si piazza in testa davanti a Bottas, ma mentre nel turno precedente le "frecce d'argento" erano state le uniche due vetture a scendere sotto il muro dell'1.05, questa volta c'è spazio anche per Vettel. Il tedesco della Ferrari infatti è terzo a poco più di due decimi dal leader del mondiale e nell'ultima mezz'ora del turno ha mostrato un buon passo gara. Si è rivelato ottimo quindi il lavoro dei meccanici nel box Ferrari tra una sessione e l'altra sulla sospensione posteriore. Poi le Red Bull con Ricciardo e Verstappen, vicini sul giro secco, ma molto più lenti sul passo gara. Ancora sesto Raikkonen, autore anche di un paio di sbavature. Vetture che sono riuscite a girare tranquillamente, scongiurato il rischio pioggia che minacciava l'intera sessione, che si è svolta su una pista più veloce rispetto alla mattinata.

La Haas si sta dimostrando in forma su questo tracciato e si piazza settima e ottava con Grosjean e Magnussen. Ottimo nono Gasly con la Toro Rosso, che però a metà turno andando largo nell'ultima curva ha rotto il braccetto dell'anteriore sinistra, costringendo la direzione gara a fermare la sessione per dieci minuti. Decimo Vandoorne (che nel precedente turno ha avuto un contatto con Vettel in pitlane e per questo la McLaren ha ricevuto 10 mila euro di multa per unsafe release) che rifila quasi un secondo ad Alonso, mestamente in penultima posizione davanti a Stroll. Sainz con la Renault è undicesimo davanti a Leclerc, mentre l'altra Sauber di Ericsson è quattordicesima dietro ad Ocon. Nei bassifondi della graduatoria anche Hulkenberg, Sirotkin, Hartley e Perez.

Domani le FP3 e le qualifiche ci diranno se le Mercedes partiranno davanti a tutti e se verrà battuto il record della pista, già avvicinato oggi da Hamilton.