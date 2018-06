MotoGP: prime libere nel segno di Marquez

Le prime libere si aprono nel segno di un Marquez che fa vedere la sua guida lineare e precisa sul circuito olandese. La Honda dimostra i suoi aggiornamenti, già positivi nei test post Barcellona, con il numero 93 che monta un nuovo codone posteriore che sembra dare alla moto più compatezza e precisione. Crono straordinari di Marquez, che ferma il cronometro sull' 1:34:227. Bella prova delle Yamaha con Vinales (secondo) e Rossi (terzo). Lo spagnolo si concentra molto sui primi tempi e sulla partenza, con i quali ha avuto non pochi problemi al Mugello e al Montmelò, mentre Vale testa le gomme e si lamenta nei primi minuti di una pista poco gommata e di una moto che spinnava, tanto da fare aggiungere, tra run 1 e run 2, un aggiornamento di elettronica per dare un po' di stabilità alla sua M1.

In casa Ducati, quinto Dovizioso, che monta le ali un po' più larghe rispetto alle piste precedenti, firmando una buona sessione di libere. Bene Lorenzo, nonostante abdichi l' ultimo tentativo di time attack per una caduta in curva 9, dovuta al bloccaggio dell' anteriore. Settimo tempo per lui, con la differenza, rispetto ad Andrea, di ali più strette e piccole e di un setup che lo convinceva poco a livello di elettronica. Sesta la Suzuki di Iannone, parso in difficoltà con il nuovo telaio. Ottimo Morbidelli ottavo e con ottimi settori e una guida da Moto2. Nono Cruchtlow e decimo Petrucci, che, nonostante il dolore alla gamba e la frattura al quinto dito della mano, mette in atto una ottima prova con la Pramac. Taramasso (Michelin) a Sky ha ammesso come molti piloti si siano lamentati delle gomme a Barcellona, assicurando che lo sviluppo del posteriore hard, portata ad Assen, risponderà presente, anche in situazione di temperatura elevata in gara.

Si è invece confermato il team Yamaha-Petronas nel 2019 in maniera ufficiale, ma mancano i nomi dei piloti, i quali guideranno le M1 2018 di Rossi e Vinales. Altre notizie tecniche arrivano dalla Ducati, che sembra avere recuperato benissimo le traiettorie di piega in curva. Notizia su Vale: ha usato un set nuovo di hard, posteriore e anteriore, nel time attack, rispondendo con ottimi tempi e volando nei primi due settori della pista. L' appuntamento è per le seconde libere delle 14:05, dove capiremo le condizioni della pista in modo più simile a quello che dovrebbe essere la condizione di gara.