Formula 1 - Gran Premio d'Austria: Vettel in testa nelle Libere 3

E' andata in archivio la terza ed ultima sessione di Prove Libere del Gran Premio d'Austria con Vettel che chiude davanti a tutti grazie al tempo di 1.04.070. Sarà lotta serrata per la pole position con Lewis Hamilton che chiude in seconda posizione con 29 millesimi di ritardo dal tedesco della Ferrari mentre al terzo posto si piazza Bottas con quasi un decimo e mezzo di ritardo dalla tesa. A completare la griglia dei fab-four c'è Kimi Raikkonen che, però, accusa quattro decimi dal compagno di squadra nonostante i passi in avanti rispetto alla giornata di ieri.

Sabato negativo per la Red Bull con Verstappen che chiude in quinta posizione con sette decimi di ritardo ma nel finale di sessione il motore della sua monoposto si spegne lasciando l'olandese a piedi e con qualche preoccupazione in vista della qualifica. Sesto posto per Ricciardo con otto decimi di ritardo dalla vetta e ancora penalizzato dai problemi alla sua PU. Ottima sessione per le due Haas che si piazzano in settima e in ottava posizione con Grosjean davanti a Magnussen, entrambi sotto al secondo di ritardo nei confronti della Ferrari di Vettel.

A chiudere la top-10 Sainz e Leclerc (problemi al motore nel finale) mentre Hulkenberg si piazza undicesimo. Passi in avanti per la Renault dopo qualche difficoltà del venerdì. Gasly chiude in dodicesima piazza mentre non riesce ad ingranare la Force India con Ocon al tredicesimo posto e Perez quindicesimo. Nel panino delle due "Pantere Rosa" c'è Alonso con il compagno Vandoorne in diciottesima posizione dietro ad Ericsson ed Hartley. A chiudere il gruppo le due impalpabili Williams.