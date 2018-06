Moto3 - Assen: vola Bezzecchi nelle terze libere

Mattinata positiva quella che parte ad Assen. La Moto3 ci regala subito un bellissimo spettacolo, in attesa delle qualifiche. Vola Marco Bezzecchi, il quale ferma il cronometro in 1:42:308, facendo sperare per la sessione pomeridiana. Il nostro pilota conferma di essersi nascosto nella giornata di ieri. Secondo un Canet da seguire, sicuro protagonista tra qualche ora. Terzo Suzuki, che migliora sempre nelle terze libere e ribadisce di essere rivelazione assoluta in questa parte della stagione di Moto3.

Non molla Enea Bastianini, quarto con la sua Leopard azzurra, che dimostra il feeling ritrovato con la moto e la velocità che sembrava aver perduto. Le varie cadute sembrano solo un ricordo e il campionato di Enea potrebbe ripartire dopo questi ultimi GP. Leopard che piazza, sulla quinta casella, Dalla Porta, in progresso come stabilità e sensazioni. Positiva la prova di Kornfeil. Il ceco è sesto, ma da rivedere in un eventuale qualifica.

Risale la classifica Ottl, qualche limite di troppo evitabile. Bella prestazione di Martin, nonostante la caduta di ieri. Entra nei dieci sullo scadere del turno, ma pare competitivo e arrabbiato. Masia, nono, deve riscattare una prova pessima sul circuito del Montmelò. Decimo lo scozzese McPhee, dopo l'ottimo Venerdì. Può essere una variabile interessante.

Tredicesimo Arbolino, che non riesce ad alzare il suo ritmo, come Bulega, solo quattordicesimo. Continua, invece, la crisi di Foggia e Antonelli, ben lontani dalle loro idee di andare a punti. Oggi, nel primo pomeriggio, avremo la griglia completa per capire se il duello Bezzecchi-Martin avrà ancora altre puntate.