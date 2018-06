GP Assen, Moto3: Martin in pole ma ci sono due italiani in prima fila

Uno splendido sole ha accompagnato i piloti della Moto3 nelle qualifiche del weekend di Assen. Record di pole nella categoria minore per Jorge Martin, con 14 partenze dal palo. Secondo tempo per Enea Bastianini, terzo per Nicolò Bulega.

Il più rapido, secondo i tempi combinati delle FP3, era stato il nostro Marco Bezzecchi, quindi ci si aspettava una bella prestazione da lui ma qualcosa, in parte, è andato storto. Fin dall’inizio è stato Martin a comandare tutti, ma la vera lotta alla pole è iniziata ad un quarto d’ora dalla bandiera a scacchi. Bastianini ha spodestato lo spagnolo ed ha fatto capire che la sua vittoria a Barcellona non è stata solo una meteora e che probabilmente non avrebbe permesso una vita semplice a Martin, almeno qui in Olanda.

L’ultimo run, quello decisivo, ha preso il via negli ultimi sei minuti ed il primo a far segnare un tempo di rilievo è stato proprio Martin, che voleva riprendersi a tutti i costi la pole, che infatti è tornata sua. Niente da fare per Bastianini, che rimane secondo, con Bulega che nel finale agguanta la prima fila. Quarto Canet, quinto Dalla Porta e sesto Mc Phee. Nella top 10 anche Di Gianantonio, settimo, e Bezzecchi, ottavo.

GP ASSEN, MOTO3, QP

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 211.5 1'42.039

2 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 218.7 1'42.349 0.310 / 0.310

3 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 218.5 1'42.445 0.406 / 0.096

4 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 214.0 1'42.562 0.523 / 0.117

5 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 218.5 1'42.594 0.555 / 0.032

6 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 214.4 1'42.595 0.556 / 0.001

7 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 214.1 1'42.749 0.710 / 0.154

8 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 215.9 1'42.764 0.725 / 0.015

9 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 215.6 1'42.811 0.772 / 0.047

10 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 217.2 1'42.933 0.894 / 0.122

11 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 214.4 1'43.030 0.991 / 0.097

12 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 216.7 1'43.067 1.028 / 0.037

13 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 215.3 1'43.083 1.044 / 0.016

14 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 219.9 1'43.091 1.052 / 0.008

15 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 212.8 1'43.117 1.078 / 0.026

16 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 217.4 1'43.124 1.085 / 0.007

17 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy 77 KTM 218.0 1'43.193 1.154 / 0.069

18 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 216.1 1'43.212 1.173 / 0.019

19 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 218.7 1'43.268 1.229 / 0.056

20 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 216.4 1'43.275 1.236 / 0.007

21 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 218.1 1'43.290 1.251 / 0.015

22 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 215.3 1'43.390 1.351 / 0.100

23 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 218.0 1'43.452 1.413 / 0.062

24 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 213.1 1'43.527 1.488 / 0.075

25 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 214.8 1'43.746 1.707 / 0.219

26 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.1 1'43.894 1.855 / 0.148

27 32 Ai OGURA JPN Asia Talent Team Honda 218.8 1'43.938 1.899 / 0.044

28 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 218.4 1'44.271 2.232 / 0.333

29 81 Stefano NEPA ITA CIP - Green Power KTM 212.9 1'44.616 2.577 / 0.345

30 18 Ryan VAN DE LAGEMAAT NED Lamotec Lagemaat Racing KTM 215.3 1'45.879 3.840 / 1.263