GP Austria LIVE, F1 in diretta - MAX VERSTRAPPEN VINCE! HAMILTON FUORI

E' stato un bellissimo GP e siamo stati felici di averlo seguito insieme a voi. Francesco Palma e tutta la redazione di Vavel Italia vi ringraziano per essere stati con noi. Buona serata e alla prossima!

Sebastian Vettel torna in testa alla classifica piloti con un punto di vantaggio su Hamilton. Sorpasso Ferrari anche in classifica costruttori: sono 10 i punti della rossa sulla Mercedes.

Da segnalare anche il quarto posto di Romain Grosjean, che dopo un inizio fatto di tantissimi errori e rimpianti si riscatta con una grandissima gara.

Secondo un grandissimo Kimi Raikkonen, apparso in palla fin da subito e autore di una grandissima gara. Terzo invece il nuovo leader della classifica piloti: Sebastian Vettel, che torna in testa per un punto.

E' FINITA! MAX VERSTRAPPEN VINCE IL GRAN PREMIO DI AUSTRIA DOPO UNA GARA INCREDIBILE! L'ESULTANZA DI UNA TRIBUNA STRAPIENA DI TIFOSI OLANDESI ACCOMPAGNA IL SUCCESSO DEL GIOVANE TALENTO DELLA RED BULL!

71/71 ULTIMO GIRO! ULTIMO GIRO! E' quasi fatta ormai!

70/71 Due giri alla fine! Potrebbe arrivare una vittoria inaspettata per l'olandese, che questa mattina difficilmente avrebbe potuto immaginare un finale del genere.

69/71 Sta tenendo benissimo Max Verstrappen! Manca veramente poco ormai.

68/71 Posizioni che adesso sembrano stabilizzate.

67/71 Verstrappen ha 2 secondi e mezzo di vantaggio su Raikkonen a 4 giri dalla fine, poi c'è Vettel ad un secondo e mezzo dal finlandese. Il quarto, Grosjean, è addirittura doppiato.

65/71 Sta tenendo benissimo invece Max Verstrappen, che è ancora davanti e fa registrare tempi di tutto rispetto. Poco meno di tre secondi il vantaggio su Raikkonen, che fa registrare il giro veloce.

64/71 La meccanica tradisce anche Lewis Hamilton! Gran Premio di Austria che si sta trasformando in una carneficina.

63/71 GAME OVER PER LEWIS HAMILTON! GAME OVER PER LEWIS HAMILTON! PROBLEMI ANCHE PER LA SUA MERCEDES! LEWIS HAMILTON E' FUORI! INCREDIBILE

63/71 Doppiato anche Romain Grosjean! Solo 4 piloti a pieni giri in questo momento.

62/71 Vettel si sta avvicinando a Raikkonen, potrebbe arrivare il sorpasso a breve.

61/71 PASSA ALONSO SU LECLERC! McLaren in zona punti adesso.

60/71 Dietro un Leclerc in grande spolvero è risalito fino alla decima posizione, con Alonso alle calcagna.

59/71 Altra risposta di Hamilton! 1.07.241 per l'inglese!

58/71 Giro veloce di Vettel! 1.07.301! Non molla un colpo il tedesco della Ferrari. Verstrappen inizia a perdere un po' di terreno: sono 4 i secondi di vantaggio su Raikkonen.

57/71 Altro giro veloce di Lewis Hamilton, che però ha un'enormità da recuperare! Raikkonen e Vettel fanno ancora ottimi tempi nonostante le gomme soft montate ormai da quasi 45 giri.

56/71 Problemi anche per Brendon Hartley! Gara finita anche per il pilota della Toro Rosso.

56/71 Sono 29 i secondi di ritardo di Hamilton da Verstrappen, 22 quelli da Sebastian Vettel, le cui gomme sembrano però reggere ancora bene.

55/71 Terzo pilota oggi costretto al ritiro per problemi alla vettura, il secondo dei big. Sta diventando una gara ad eliminazione. Pista libera adesso per Hamilton che piazza il giro veloce.

54/71 GAME OVER ANCHE PER RICCIARDO! PROBLEMA MECCANICO PER LUI! INCREDIBILE

53/71 Supersoft per Hamilton, adesso bisognerà vedere le mosse degli avversari. L'inglese intanto rientra subito dietro Ricciardo.

52/71 Fuori i meccanici Mercedes! Attenzione!

50/71 Feedback positivi di Verstrappen sulla tenuta della vettura. Sta tenendo molto bene l'olandese.

49/71 Guadagna qualcosa Vettel, che torna oltre il secondo di vantaggio su Hamilton.

48/71 Doppiato anche Gasly. Sono soltanto 9 adesso i piloti a pieni giri.

47/71 Tanta concentrazione nel box Red Bull. Verstrappen sta tenendo molto bene ma il degrado delle gomme potrebbe giocare brutti scherzi a tutti.

46/71 Giro veloce di Hamilton! E' sempre lì l'inglese: 1.07.923 per lui.

45/71 Attenzione sempre ai doppiaggi, che in un circuito così corto sono importantissimi. Per ora 10 piloti ancora a pieni giri, ma alcuni di questi sono a ridosso del minuto di ritardo.

43/71 Non ha mollato però Lewis Hamilton, è ancora lì alle spalle di Vettel, tra i 7 e i 9 decimi.

42/71 Sarà importante adesso il consumo delle gomme. La Red Bull di Verstrappen e la Mercedes di Hamilton stanno soffrendo molto il blistering, meno invece le due Ferrari per ora.

40/71 E' cambiato tutto adesso! Verstrappen davanti, poi Rakkonen e Vettel. Hamilton ad un secondo di ritardo e poi Ricciardo a 20 secondi con le Supersoft nuove.

39/71 SEBASTIAN VETTEL SU LEWIS HAMILTON! GRANDISSIMO SORPASSO DEL TEDESCO CHE ADESSO E' DAVANTI! COLPO DI SCENA AL RED BULL RING

38/71 Costretto a rientrare Ricciardo per il degrado eccessivo delle gomme: per lui Supersoft.

37/71 ECCOLO L'ATTACCO DI RAIKKONEN ALLA CURVA 2! MA GRAN DIFESA DI RICCIARDO! CI RIPROVA DI NUOVO IL FINLANDESE AL RETTILINEO SUCCESSIVO E QUESTA VOLTA CE LA FA! KIMI E' SECONDO!

36/71 Ancora compatto il terzetto alle spalle di Verstrappen, ma né Raikkonen né Hamilton vogliono prendersi particolari rischi per superare Ricciardo. Si avvicina anche Vettel da dietro.

35/71 Attenzione al blistering sulla posteriore sinistra di Ricciardo! E manca ancora tantissimo.

33/71 Iniziano già da adesso i doppiaggi: il gruppetto Ricciardo-Kimi-Lewis ha superato di slancio la Williams di Sirotkin.

31/71 E' abbastanza vicino anche Hamilton. Tanta pressione su Ricciardo adesso.

30/71 Raikkonen sta guadagnando su Ricciardo anche grazie al DRS, si è avvicinato molto alle curve 2 e 3 ma non abbastanza da poter tentare un attacco.

29/71 Con tutti i big rientrati ai box, possiamo ora riassumere la situazione: Verstrappen in testa, a 4 secondi il gruppetto con Ricciardo, Raikkonen ed Hamilton. Ad altri due secondi e mezzo c'è Vettel, che ha perso terreno.

28/71 Ci riprova di nuovo Leclerc! E stavolta non c'è scampo.

27/71 E' battaglia dietro tra Leclerc e Stroll! Il monegasco ha cercato un sorpassone all'interno della curva 3, ma il pilota della Williams è stato sorprendentemente pronto a rispondere al colpo e a riprendersi la posizione.

26/71 Vettel non riesce ad usare il DRS per un solo decimo, è 1.1 il ritardo infatti. In questo momento però il tedesco potrebbe comunque limitare i danni in classifica.

26/71 E' il momento chiave del GP! PASSA VERSTRAPPEN, PASSA RICCIARDO, PASSA RAIKKONEN MA NON CE LA FA VETTEL NONOSTANTE IL GIRO VELOCE! Hamilton è quarto, ma Seb è lì negli specchietti.

25/71 Rientra Hamilton! Attenzione!

23/71 Viaggia ancora bene Hamilton, che ha 13 secondi di vantaggio su Verstrappen, 16 su Ricciardo, 18 su Raikkonen e 23 su Vettel. Ricordiamo però che l'inglese deve ancora effettuare il pit stop.

22/71 Adesso è durissima per le Ferrari, fuori dal podio e con entrambe le Red Bull davanti.

21/71 La direzione di gara comunica che non verrà preso alcun provvedimento riguardo al contatto Verstrappen-Raikkonen.

20/71 E' sempre più vicino Ricciardo! PROVA L'ATTACCO AL SECONDO RETTILINEO E PASSA! RICCIARDO DAVANTI A RAIKKONEN

19/71 Palpabile la delusione di Bottas, che torna mestamente ai box. Probabilmente è stato il cambio a tradirlo.

18/71 Giro veloce di Ricciardo! 1.02.2 per lui! Ora Raikkonen dovrà difendersi.

17/71 Riassumiamo la situazione: Hamilton in testa senza però essersi fermato. Secondo Verstrappen, poi Raikkonen con Ricciardo negli specchietti, quinto Vettel, tutti con gomme nuove e pit stop eseguito.

16/71 SI RIPARTE! Subito Vettel si libera nuovamente di Magnussen, che non è rientrato ai box.

15/71 Fuori anche le due Ferrari! Hamilton resta in pista invece.

15/71 Meccanici Red Bull pronti per il pit: rientrano entrambi i piloti e montano le Soft.

14/71 Regime di Virtual Safety Car adesso. Attenzione.

14/71 GAME OVER ANCHE PER BOTTAS! INCREDIBILE! COLPO DI SCENA AL RED BULL RING! LA GRANDE ESULTANZA DEI TIFOSI DI VERSTRAPPEN IN TRIBUNA, ADESSO L'OLANDESE E' SECONDO.

13/71 Arriva la risposta di Raikkonen intanto! Giro veloce per lui!

12/71 FUMATA PER HULKEMBERG! GAME OVER! Il motore tradisce il pilota tedesco e lo costringe al ritiro.

11/71 Il replay è chiaro: il pilota Red Bull tocca visibilmente la posteriore sinistra di Kimi, sbilanciandolo. Vedremo se la direzione di gara prenderà in considerazione la cosa.

10/71 Raikkonen dice di essere stato toccato da Verstrappen durante il sorpasso ricevuto dall'olandese.

9/71 Mercedes che ha preso in mano la gara, adesso diventa durissima per tutti.

7/71 Ricciardo prova a restare vicino a Raikkonen.

6/71 Scappa via adesso Lewis Hamilton, Bottas è già a 2 secondi, Vettel addirittura a 9 dopo soli 6 giri.

4/71 Peccato davvero per le Ferrari, che erano partite bene ma non sono riuscite a concretizzare l'ottimo spunto avuto. Raikkonen che forse ha preteso troppo cercando di attaccare subito anche Hamilton. Dietro Vandoorne ha toccato Gasly.

3/71 Vettel è riuscito a liberarsi di Grosjean e Magnussen, ma deve recuperare anche la posizione su Ricciardo, che lo ha sopravanzato al via.

2/71 Raikkonen superato anche da Verstrappen, mentre Vettel è rimasto imbottigliato nelle retrovie ed ha dovuto difendersi anche dall'attacco di Magnussen.

1/71 SI PARTE! OTTIMO LO SCATTO DI RAIKKONEN CHE SI INFILA TRA LE DUE MERCEDES E COSTRINGE BOTTAS ALL'ESTERNO, IL FINLANDESE DELLA MERCEDES RESISTE E SI RIPRENDE LA POSIZIONE ALLA CURVA TRE! RAIKKONEN HA TENTATO ANCHE L'ATTACCO AD HAMILTON MA HA CHIESTO TROPPO ED E' FINITO LARGO, PERDENDO SIA DA BOTTAS CHE DA VERSTRAPPEN

15:12 Basta parole, iniziano i fatti! Vetture in griglia!

15:11 Incognita tempo che sembra esser stata cancellata dal sole splendente di oggi. Qualche nuvola all'orizzonte ma nulla di particolare.

15:10 Tutto è pronto per il giro di ricognizione

15:08 Griglia di partenza: Bottas-Hamilton-Raikkonen-Verstrappen-Grosjean-Vettel-Ricciardo-Magnussen-Sainz-Hulkemberg-Ocon-Gasly-Stroll-Vandoorne-Perez-Sirotkin-Leclerc-Ericsson-Hartley. Alonso partirà dalla pitlane.

15:07 Ricordiamo che quest'anno è stata inserita una terza zona DRS, che ha reso la percorrenza del circuito ancora più veloce.

15:03 I meccanici stanno per lasciare la pista.

15:00 Piloti che fra poco saliranno sulle monoposto.

14:56 E' il momento dell'inno nazionale austriaco.

14:55 Gasly: "L'obiettivo di oggi è la top10 e fare punti, faremo il possibile per arrivarci"

14:50 Attenzione a Romain Grosjean, che parte dalla quinta posizione. Potrebbe essere la mina vagante della griglia.

14:45 Gara che si prospetta molto interessante soprattutto dopo la penalità inflitta a Sebastian Vettel, che sarà costretto a partire dalla sesta posizione per aver ostacolato il giro di lancio di Carlos Sainz in qualifica. Dall'altra parte le due Ferrari partiranno con gomme Ultrasoft, che potrebbero far prospettare una strategia diversa rispetto agli altri.

Buon pomeriggio a tutti gli appassionati di Formula 1 da Francesco Palma e tutta la redazione di Vavel Italia! Sono le 14:40 e fra mezz'ora inizierà il Gran Premio d'Austria. Restate con noi per non perdervi nemmeno un'istante di questa importantissima gara.

E' la nona prova del calendario mondiale: la Formula 1 si avvicina al giro di boa di una stagione che ancora non ha trovato dei suoi equilibri tra le forze in campo, sia tra i top team che tra gli "umani". Il primo posto in classifica di Lewis Hamilton, ripreso per i capelli dopo che Vettel era riuscito nel sorpasso nel Gran Premio del Canada, non è una firma del dominio Mercedes come lo era stata negli anni precedenti, ma è un posto da conquistare e tenere con le unghie dagli assalti di una Ferrari sempre combattiva, pur con tutti i suoi problemi.

La prima fila delle frecce d'argento metterà certamente in discesa la gara di Bottas - che ha conquistato la pole - ed Hamilton, anche a causa della penalità ricevuta da Sebastian Vettel, il quale partirà dalla sesta posizione per aver ostacolato Sainz nel corso della Q2. Mentre lo spagnolo si "lanciava" per il suo giro veloce, il pilota Ferrari lo ha involontariamente ostacolato costringendolo ad andare largo. Un errore probabilmente più del team che del pilota, il quale effettivamente non poteva vedere Sainz a tutta velocità, ma i precedenti ci sono e hanno visto tutti il pilota in questione penalizzato di 3 posizioni.

Valtteri Bottas durante le qualifiche | twitter - @f1

Dopo le due Mercedes partirà quindi Kimi Raikkonen, che resta in seconda fila ma avanza di una posizione, con accanto invece Max Verstrappen, tra quelli che più ha beneficiato di questo cambio di griglia. In terza fila invece partirà un ottimo Romain Grosjean, da cui ci si aspetta finalmente una prestazione solida e costante, con Vettel sesto. Solo settimo invece Daniel Ricciardo, che non è ancora riuscito a trovare la quadra in questo week-end e che ieri è stato forse penalizzato dalla strategia del team. Chiudono la top 10 Magnussen, ottavo, e la coppia Renault Sainz-Hulkemberg in quinta fila. Penalizzato anche Leclerc per la sostituzione del cambio, il monegasco - qualificatosi 13° - partirà 18°.

Attenzione, come sempre, alle strategie: possibile e probabile una sola sosta, ma non è detto che un degrado magari più netto di quanto previsto non possa portare ad un cambio di rotta e ad una seconda sosta, nei 71 giri del circuito austriaco. Tra i top 10 partiranno con gomme Supersoft Red Bull e Mercedes, tutti gli altri invece con le Ultrasoft, comprese le due Ferrari. Possibilità quindi di recuperare qualcosa fin dai primi giri per Sebastian Vettel, che però dovrà stare attento al possibile graining soprattutto sulle gomme anteriori. Il divario tra SS e US è sui 3-4 decimi, così come quello tra Soft e SS.

Vettel impegnato nelle qualifiche | twitter - @f1

L'idea per la strategia ad una sosta è quella di durare i primi 25-30 giri con le gomme montate in partenza, per poi mettere le gomme Soft e arrivare fino al traguardo. Qualcuno di quelli partito con le US potrebbe però provare a rischiare e montare le SS per portarle fino alla fine, guadagnandone sicuramente in prestazioni ma correndo rischio sicuramente più grande di quello che si avrebbe con le S.

Appuntamento quindi alle 15:10 per la partenza del GP d'Austria. Noi saremo qui, per voi.