Moto2, Assen: Bagnaia domina la gara e allunga in campionato

Si conclude in maniera perfetta il weekend olandese di Francesco Bagnaia che dopo aver ottenuto il primo posto in ogni turno corso ha strappato anche la vittoria nel Gran Premio di Assen di Moto2. Il talento piemontese firma il quarto successo stagionale con una gara da dominatore ed allunga in campionato su Oliveira e Marquez. Sul podio con l'azzurro ci vanno un grande Fabio Quartararo, accesosi nell'ultimo terzo di gara a conferma dell'ottimo periodo suo e della Speed Up dopo la vittoria di Barcellona, e Alex Marquez, una costanza sul podio.

Allo spegnimento del semaforo scatta bene Bagnaia che mantiene la testa della corsa e scava già il solco di due secondi decisivo per la vittoria. Alle sue spalle i due piloti Marc Vds, Marquez e Mir, si prendono le posizioni del podio passando Luca Marini, mentre Oliveira comincia la sua rimonta e dopo tre curve è già dodicesimo - partiva diciassettesimo. Il portoghese continua nella sua furiosa rimonta arrivando sino all'ottava posizione scavalcando Mattia Pasini, ma lì si scontra con i limiti della sua KTM. Oliveira inizia a far fatica a passare gli avversari e intanto davanti provano a scappare. Bagnaia, Schrotter, Marquez e Mir si staccano dal resto del gruppo, ma alle loro spalle c'è un Lorenzo Baldassari indemoniato che in pochi giri si riporta sul gruppo di testa e si fuma Schrotter ed i due spagnoli, mentre il piemontese risulta già troppo lontano.

Le prime sei posizioni sembrano congelate, ma a movimentare gli ultimi giri ci si mettono la sfortuna e Fabio Quartararo. Il pilota di Luca Boscoscuro si accende improvvisamente e nell'arco di cinque giri porta la sua Speed Up dal settimo al secondo posto superando prima Oliveira e poi ricucendo il gap tra il portoghese e i tre in lotta per il podio. Il francese, rinato dopo la vittoria al Montmelò, sfrutta anche la sfortuna di Baldassarri - lasciato a piedi dalla gomma posteriore buca - per conquistare la seconda piazza finale davanti ad Alex Marquez, sempre presente sul podio ma mai veloce per vincere.