Moto3, Assen: Martin vince e Bezzecchi cade

Come sempre, la gara di Moto3 ci ha regalato continue emozioni. Ad Assen, Jorge Martin ha portato a casa, meritatamente, il primo posto davanti al connazionale Aron Canet e a Enea Bastianini, che torna sul podio dopo la recente vittoria a Barcellona. Marco Bezzecchi, per la caduta durante l’ultimo giro, conclude a 0 punti.

CRONACA – Dopo lo spegnimento dei semafori, Martin resta davanti a tutti, mentre Bastianini lo segue. Ottimo lo scatto di Dalla Porta, che riesce ad agguantare momentaneamente la terza posizione, ma poco dopo viene passato da Bezzecchi e Canet. Qualche metro più tardi l’italiano passa il connazionale Bastianini e si mette alla caccia di Martin. Lotta continua per il terzo posto tra Bastianini e Canet, che si scambiano le posizioni varie volte. Ci riesce Canet, che poi passa anche Bezzecchi e si mette davanti a tutti grazie ad un ritmo molto rapido, che gli vale anche il record di pista. Martin perde tre posizioni in pochi metri a favore di Bezzecchi, Bastianini e McPhee.

Poco dopo tutto cambia di nuovo e Bezzecchi si mette al comando della gara cercando di allungare, ma Martin, dopo un momento di riposo, si riprende e comincia a passare tutti. In poche curve si ritrova vicino a Bezzecchi, che commette un errore di traiettoria e viene scavalcato addirittura da tre piloti. Negli ultimi 10 giri il gruppo di quelli che si giocano la vittoria è composto da 5 piloti e nessuno sembra prevalere sugli altri. A tre giri dalla bandiera a scacchi però Martin si mette davanti. In pochissimo saluta tutti e vola verso il trionfo, mettendo metri importantissimi tra sé ed il gruppo, che in poco tempo perde McPhee per una caduta. Nel corso dell’ultimo giro anche Bezzecchi finisce nella ghiaia.

Martin taglia il traguardo davanti a Canet e Bastianini, che all’ultimo ha provato a sorprendere lo spagnolo. Quarto posto per Masia, quinto Kornfeil, sesto Dalla Porta. Nella top 10 un altro italiano: si tratta di Fabio Di Gianantonio, nono. Bezzecchi perde così la leadership di campionato a favore di Martin.

GP OLANDA, MOTO3, RACE

1 25 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 158.0 37'56.485

2 20 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 157.9 +0.665

3 16 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 157.9 +0.718

4 13 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 157.2 +10.842

5 11 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 157.2 +10.953

6 10 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 157.2 +11.321

7 9 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 157.2 +11.343

8 8 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 157.2 +11.737

9 7 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 157.2 +11.756

10 6 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 157.2 +11.777

11 5 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 157.2 +13.066

12 4 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 157.1 +15.973

13 3 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 156.4 +23.283

14 2 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 156.3 +23.767

15 1 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 156.3 +23.850

16 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 156.3 +24.040

17 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 156.3 +25.527

18 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 156.3 +25.802

19 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 156.1 +27.097

20 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 156.1 +27.196

21 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 156.1 +27.260

22 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 156.1 +27.403

23 32 Ai OGURA JPN Asia Talent Team Honda 156.1 +27.644

24 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy 77 KTM 156.0 +28.039

25 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 156.1 +30.519

26 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 155.6 +34.938

27 81 Stefano NEPA ITA CIP - Green Power KTM 154.4 +52.070

28 18 Ryan VAN DE LAGEMAAT NED Lamotec Lagemaat Racing KTM 149.7 1 Lap