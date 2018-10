Formula 1 - Hamilton: "Straordinario rimontare fino al secondo posto"

E' passata quasi una settimana dal Gran Premio di Gran Bretagna, per distacco uno dei più emozionanti delle ultime stagioni di Formula 1. Uno dei protagonisti è stato Lewis Hamilton che, dopo una partenza rivedibile ed il contatto con Raikkonen, è riuscito a rimontare dall'ultima alla seconda posizione. L'inglese, che in classifica ha otto punti di svantaggio nei confronti di Vettel, è tornato a parlare della gara di Silverstone: "Siamo in una battaglia tosta quest’anno e penso che probabilmente sia la battaglia più intensa che tutti noi abbiamo avuto. Sono molto, molto grato che la macchina fosse ancora tutta intera dopo l’incidente alla terza curva. Sebbene all'inizio pareva che avessi perso qualcosa nell'estremità posteriore, quando ho guardato la vettura dopo sembrava OK e andava sempre meglio nel corso della gara, quindi questa è stata un’ottima cosa".

Il quattro volte campione del Mondo, ha poi proseguito analizzando la rimonta: "Onestamente, ritornare su fino a secondo è straordinario per noi. Ne sono decisamente contento, ovviamente, e sono felice di come ho guidato. Dovevo avere una precisa mentalità per recuperare così tante posizioni". I piloti della Mercedes sono stati gli unici a non fermarsi, dei top-team, dopo l'ingresso della Safety Car. Toto Wolff ha spiegato cosi la strategia della Scuderia tedesca: "Mancavano 15 o 16 giri alla fine, eravamo su gomme medie abbastanza fresche che sarebbero durate e guadagnare la posizione in pista era la cosa importante per noi. Fare il contrario della Ferrari è stata la scelta per cui abbiamo optato e alla fine ci ha portati una P2 e una P4. Considerando com’è iniziata la gara dobbiamo accettare il risultato come un esito OK, una limitazione dei danni".