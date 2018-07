MotoGP - Gran Premio di Germania: Lorenzo in testa nelle Libere 2

E' andata in archivio la seconda sessione di Prove Libere del Gran Premio di Germania con Jorge Lorenzo che si è preso la prima posizione fermando il cronometro sul tempo di 1.20.885. Sessione pomeridiana molto prolifica per la Ducati, Danilo Petrucci si trova in seconda posizione mentre Andrea Dovizioso è quarto, con Iannone (il più veloce nella prima sessione) nel panino delle Rosse di Borgo Panigale. Quinta posizione per Marc Marquez che qui ha ottenuto otto vittorie e otto pole position in altrettante partecipazioni.

Lo spagnolo non ha cercato il tempo nel finale e ha chiuso davanti a Vinales, prima ed unica Yamaha a piazzarsi nelle prime dieci posizioni. Settima posizione per Nakagami mentre a chiudere la top-10 Miller, Crutchlow e Bautista con la Ducati che, dunque, piazza cinque moto nelle prime dieci posizioni. Dalla quinta alla diciassettesima posizione tutti molto vicini, con Rins in undicesima posizione, seguito dai fratelli Espargaro mentre Rossi e Zarco chiudono, rispettivamente, in diciassettesima e diciottesima posizione. In questo momento entrambi i piloti Yamaha sarebbero costretti a partecipare alla Q1 del sabato.

Anonima sessione per Pedrosa che ha chiuso al ventesimo posto mentre Bradl, chiamato in fretta e furia dal Team VDS al posto di Morbidelli, ha chiuso in ventunesima posizione.