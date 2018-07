Moto2 GP di Germania: Italian job Pasini in pole

Mattia Pasini c'è. Il 54 vola e si prende la pole sul circuito tedesco. Tempo meraviglioso del nostro pilota tricolore in 1:23:787. Mattia che sembra rinato in qualifica dopo delle libere non eccezzionali, dando impressione di poter dire la sua nella gara. Secondo Marini che conferma l'ottima superlativa prestazione della mattina e c'entra una prima fila meritata.

Chiude terzo il leader del mondiale Bagnaia, distaccato di 183 millesimi, mentre il suo compagno di squadra Marini di 181 millesimi. Quarto Sam Lowes, che conferma il feeling ritrovato nelle libere con la sua moto, a 184 millesimi. Quinto un ottimo Baldassarri, staccato in maniera importante dai primi di 234 millesimi. Vierge conferma la sua guida e la sua intelligenza con un sesto posto importante e che, sulla partenza, può fare una differenza non da poco. Settimo un Alex Marquez, staccato molto, lontano da lui stesso e dalla sua guida su un tracciato che soffre parecchio, forse troppo. Mir chiude ottavo, una delusione considerando la buona mattinata di caschi rossi e paragonandolo a quello eccelso visto lo scorso anno su questo circuito in Moto3. Nono Schrotter, idolo di casa, da cui ci si poteva aspettare decisamente tutta un' altra prestazione, soprattutto viste le tre sessioni di libere. Decimo Binder sulla KTM sicura sorpresa di questo sabato tedesco.

Nelle retrovie (quindicesimo) Oliveira, che si conferma un pilota da gara e che, in qualifica, fatica veramente troppo a trovare idee e tempi. Undicesimo posto per Fenati, diciasettesimo Locatelli, diciannovesimo, in ritardo totale da quello visto ad Assen, Corsi. Posti 23 e 24 per Aegeter e Pawi, le due sorprese delle prime due sessioni di libere. Per chiudere gli italiani: 27 Manzi e 31 Fuligni. Appuntamento alla gara 12:20 domani per tifare Italia.