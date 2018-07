Moto3 - Gp di Germania: Terze libere che parlano italiano

Partono le terze libere con la Moto3 prima protagonista. In una pista perfettamente pulita, vola Lorenzo DallaPorta, con un tempo da super qualifica di 1:26:351 - frantumato il record di Kent del 2015. Secondo posto per un Canet a soli 80 centesimi di ritardo, è il più costante a livello di velocità. Terzo Bezzecchi, con il secondo della classifica mondiale a 3 decimi dai primi.

Quarto Bastianini, la Leopard dimostra una buonissima guidabilità. Dal suo box ammettono in maniera diretta il lavoro di Enea in pista: "Sta cercando di trovare il grip sulle curve dove sbagliava e cerca di migliorare. Lui usa molto la gomma dura, ma ragioneremo in maniera importante sulla possibilità della media. Se non succedesse nulla, Enea ci crede a lottare per il mondiale". Bella prova con quinta posizione di McPhee, il quale da l'idea di un pilota totalmente ritrovato che potrebbe diventare un outsider. Sesta la sorpresa e rivelazione Oguro. Settimo, e sempre costante nella top ten, Sasaki, pilota davvero promettente. Martin ottavo e parecchio in crisi nella mattinata. Lo spagnolo non è nuovo prestazioni in difetto nelle libere, ma in qualifica rimane uno dei papabili alla pole. Gresini ammette le paure di Jorge, ricordando la sua caduta dello scorso anno. Martin non è sereno, in pista fatica.

Nono Lopez, decimo Kornfeil, che conferma le buonissime impressioni sul suo conto. Moto3 davvero veloci in una sessione piena di caschi rossi. Gresini aggiunge sul mercato e sulle sue moto: "In Moto2 ci stiamo lavorando per avere due moto l'anno prossimo, ma non so ancora dirvi i piloti e se possa arrivare Bastianini in Moto2. Sicuramente, continueremo a lavorare con Kalex." Bulega positivo - aiutato dalla scia dello stesso Martin - in affanno Arbolino, Foggia da rivedere. Appuntamento all'ora di pranzo per le qualifiche, dove cercano conferme alcuni e redenzione altri.