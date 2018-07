GP Germania, Sachsenring: pole di Martin

In Germania, sul circuito del Sachsenring, i ragazzi della Moto3 si sono sfidati a caccia della pole position. Non è stata una vera e propria caccia al primo posto, perché Jorge Martin non ha permesso a nessuno di strappargli la possibilità di partire davanti a tutti domani. Al suo fianco il connazionale Marcos Ramirez e il nostro Enea Bastianini.

Il più veloce delle prove libere era stato il compagno di squadra, l’italiano Dalla Porta, che ha dimostrato di avere un ottimo feeling con il circuito tedesco ma che, sfortunatamente, è stato l’autore di un high side pochi minuti dopo l’inizio del turno di qualifica, così come Marco Bezzecchi. I lavori dei meccanici Leopard sulla moto di Dalla Porta hanno richiesto svariato tempo ma, nonostante questo, il pilota ha potuto riprendere la moto e affrontare gli ultimi 4 minuti e mezzo in cerca di una buona posizione in griglia per la gara di domani.

Nel frattempo, Martin si era messo al comando dall’inizio e fino alla bandiera a scacchi non ha avuto rivali. La vera lotta è stata quella per ottenere le posizioni dopo. Con Martin, in prima fila, partiranno Ramirez e Bastianini. Dalla seconda invece scatteranno Masia, Canet e Arbolino. Settimo Bezzecchi, mentre chiuderà la top 10 Di Giannantonio. Quindicesimo Antonelli e sedicesimo Dalla Porta.

GP GERMANIA, MOTO3, QP

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 206.8 1'26.434

2 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 205.9 1'26.494 0.060 / 0.060

3 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 203.9 1'26.499 0.065 / 0.005

4 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 207.7 1'26.696 0.262 / 0.197

5 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 205.6 1'26.740 0.306 / 0.044

6 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 208.4 1'26.745 0.311 / 0.005

7 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 205.1 1'26.783 0.349 / 0.038

8 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 206.0 1'26.792 0.358 / 0.009

9 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 207.5 1'26.827 0.393 / 0.035

10 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 204.2 1'26.891 0.457 / 0.064

11 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 206.9 1'26.969 0.535 / 0.078

12 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 210.0 1'26.987 0.553 / 0.018

13 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 208.0 1'27.016 0.582 / 0.029

14 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 207.9 1'27.017 0.583 / 0.001

15 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 202.8 1'27.161 0.727 / 0.144

16 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 206.2 1'27.199 0.765 / 0.038

17 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 207.9 1'27.237 0.803 / 0.038

18 32 Ai OGURA JPN Asia Talent Team Honda 209.1 1'27.274 0.840 / 0.037

19 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 204.7 1'27.287 0.853 / 0.013

20 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 204.5 1'27.328 0.894 / 0.041

21 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 208.6 1'27.339 0.905 / 0.011

22 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 204.9 1'27.489 1.055 / 0.150

23 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 206.3 1'27.489 1.055

24 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 206.2 1'27.527 1.093 / 0.038

25 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 207.3 1'27.766 1.332 / 0.239

26 43 Luca GRÜNWALD GER Freudenberg Racing Team KTM 205.7 1'28.145 1.711 / 0.379

27 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 204.9 1'28.305 1.871 / 0.160

28 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 208.8 1'28.427 1.993 / 0.122

29 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 204.0 1'28.647 2.213 / 0.220

30 81 Stefano NEPA ITA CIP - Green Power KTM 204.2 1'28.976 2.542 / 0.329