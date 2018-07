GP Germania, Sachsenring: vittoria di Martin con Bezzecchi secondo

27 giri ricchi di adrenalina quelli della Moto3, con un finale abbastanza scontato. Con un buon vantaggio Jorge Martin vince il GP di Germania davanti a Marco Bezzecchi e John McPhee. Caduti Di Gianantonio e Bastianini. Ora Martin comanda la classifica, con 7 punti di vantaggio su Bezzecchi.

CRONACA – Mantiene la testa Martin, seguito da Ramirez. Parte bene Bezzecchi, a differenza di Bastianini che perde qualche posizione. Dal secondo giro si fa vedere anche Arbolino, riuscendo, in qualche chilometro, a guadagnare anche il comando finchè Martin mette le ruote della sua moto davanti a tutti e cerca di allungare un po’, ma il lavoro non è per niente facile. Qualche giro dopo è Bezzecchi ad approfittare di un piccolo errore di traiettoria di Martin e lo passa. A circa metà gara Martin si riprende la testa, lasciando il compagno di squadra Di Gianantonio secondo e Bezzecchi terzo.

Per un errore Di Gianantonio si ritrova sulla ghiaia e Martin è costretto a rallentare, ma si riprende il suo posto tra i primissimi in poco. Lo spagnolo deve fare i conti con la grinta di Bezzecchi, che però non è sufficiente per permettere di mantenere il ritmo del rivale. A 5 giri dalla fine la gara perde anche Bastianini, che tira giù anche Lopez. Martin si avvia verso la vittoria; ormai ha messo metri importanti tra sé e Bezzecchi, che negli ultimi giri deve preoccuparsi di McPhee, ormai vicinissimo.

L’italiano riesce a concludere la gara al secondo posto, davanti a McPhee, Ramirez, Canet e Masia. Migno dodicesimo, Dalla Porta tredicesimo, Bulega quattordicesimo, Antonelli sedicesimo e Arbolino diciasettesimo.

GP GERMANIA, MOTO3, GARA

1 25 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 150.1 39'36.427

2 20 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 149.9 +2.515

3 16 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 149.9 +2.571

4 13 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 149.9 +2.936

5 11 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 149.9 +3.028

6 10 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 149.9 +3.341

7 9 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 149.9 +3.532

8 8 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 149.8 +4.886

9 7 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 149.8 +5.383

10 6 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 149.8 +5.486

11 5 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 149.7 +5.610

12 4 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 149.5 +9.938

13 3 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 149.5 +10.027

14 2 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 149.4 +10.360

15 1 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 149.4 +10.467

16 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 149.4 +11.514

17 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 149.4 +11.712

18 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 148.8 +20.039

19 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 148.2 +31.237

20 43 Luca GRÜNWALD GER Freudenberg Racing Team KTM 148.1 +32.768

21 81 Stefano NEPA ITA CIP - Green Power KTM 147.6 +41.058