MotoGP - Gran Premio di Germania: Marquez trionfa davanti a Rossi e Vinales

Per il nono anno consecutivo Marc Marquez trionfa nel Gran Premio di Germania. Nona sinfonia per il pilota spagnolo che centra la quinta vittoria in questa stagione precedendo le Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales. Quarta posizione per Petrucci, al termine di un bel duello con lo spagnolo della Yamaha, mentre le Ducati di Lorenzo e Dovizioso chiudono, rispettivamente, in sesta e settima posizione. Grande gara, infine, per Bautista che si prende il quinto posto.

IL RACCONTO DELLA GARA

Ottima partenza di Lorenzo che si porta subito al comando con Petrucci secondo e Marquez terzo davanti a Rossi e Vinales. Partenza da dimenticare, invece, per le due Suzuki con Iannone che scivola in diciottesima posizione mentre Rins cade al secondo giro. Tutti molto compatti nei primi giri con Marquez che alla quinta tornata si porta in seconda posizione sorpassando in Curva 1 Petrucci e mettendosi all'inseguimento di Lorenzo. Al nono giro Valentino Rossi passa Petrucci e sale al terzo posto mentre Crutchlow saluta la compagnia poco dopo stendendosi alla penultima curva, l'inglese era quinto.

Lorenzo tenta la fuga ma presto viene raggiunto da Marquez che, dopo aver studiato l'avversario, lo fredda all'ultima curva prendendo la testa della corsa. Lo spagnolo della Ducati viene raggiunto anche da Rossi che al sedicesimo giro approfitta di un errore del numero 99 portandosi in seconda posizione. Il pesarese si mette in testa un'idea meravigliosa arrivando a sei decimi da Marquez che, però, reagisce allungando progressivamente sul 46. Bagarre avvincente per la quarta posizione con Petrucci, Bautista, Dovizioso e Vinales protagonisti di sorpassi mozzafiato ad ogni tornata.

Nel finale rimonta di Petrucci che arriva negli scarichi di Lorenzo e a cinque giri dalla fine lo passa sfruttando un lungo dello spagnolo in Curva 1. Lorenzo accusa il colpo e nei giri successivi viene sorpassato anche da Vinales e da Bautista. Le ultime emozioni della gara le regalano Vinales e Petrucci con lo spagnolo della Yamaha che, a un giro e mezzo dalla fine, sorpassa il pilota italiano centrando la terza posizione. E' l'ultima emozione di una gara molto intensa: nona sinfonia per Marquez che trionfa davanti alle Yamaha di Rossi e Vinales mentre Lorenzo e Dovizioso chiudono, rispettivamente, in sesta e settima posizione.