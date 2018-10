Formula 1 - Gran Premio di Germania: Verstappen in testa nelle libere 2

La seconda sessione di prove libere si chiude con Max Verstappen davanti a tutti. Giornata positiva per la Red Bull che, dopo la prima posizione di Ricciardo nella prima sessione, piazza l'olandese davanti a tutti nel pomeriggio. Alle spalle del vincitore del Gran Premio d'Austria le due Mercedes con Hamilton in seconda posizione e Bottas terzo. I primi tre piloti sono racchiusi in un decimo mentre le Ferrari chiudono la sessione del pomeriggio in quarta e quinta posizione con Vettel staccato di due decimi da Verstappen e Raikkonen distante tre decimi dall'olandese. E' solo venerdì ma la sensazione è che domani ci aspetta una qualifica serrata e la gara non sarà da meno visto che il passo è molto simile tra i piloti di testa.

In evidenza la Haas che conferma il suo buon momento di forma con Grosjean in sesta posizione e Magnussen al settimo posto. Si conferma nella top-10 Charles Leclerc che con la sua Alfa Romeo-Sauber chiude in ottava posizione davanti alla Renault di Hulkenberg e la Force India di Ocon. Pomeriggio abbastanza interlocutorio per Ricciardo che, dopo la prima posizione della mattinata, chiude in tredicesima posizione alle spalle di Perez e Sainz. L'australiano, che partirà in ultima posizione, domenica, a causa della sostituzione di alcune componenti della MGU-K, è stato l'unico pilota a non aver tentato il giro veloce. Ericsson si ferma in quattordicesima posizione mentre nelle retrovie le due Toro Rosso di Gasly ed Hartley con Alonso in sedicesima posizione davanti alle due Williams di Stroll e Sirotkin. A chiudere l'altra McLaren di Vandoorne.