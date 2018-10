Formula 1 - Vettel: "Possiamo migliorare sul giro secco"

Quarta posizione per Sebastian Vettel nella seconda sessione di Prove Libere del Gran Premio di Germania. Due i decimi di ritardo del tedesco da Max Verstappen con la Mercedes nel panino. Queste le sensazioni del pilota Ferrari al termine del venerdì: "Penso che le temperature possano influire in questo fine settimana, anche se per domani sembra sia attesa la pioggia. Certo farà bene per le piante, ma non so per noi. Domenica però sarà secco. La monoposto oggi è andata bene, è stato un venerdì normale per noi".

La Ferrari ha mostrato di avere un buon passo gara, mentre sul giro secco ha accusato qualcosa da Mercedes e Red Bull. Il tedesco, però, non sembra affatto preoccupato: "Abbiamo cercato di fare tante prove, di provare tante situazioni. Penso che abbiamo fatto la scelta giusta di gomme. Abbiamo fatto anche prove incrociate e penso siano andate tutte bene. Ora dovremo vedere cosa troveremo. Rispetto ad altri forse ci manca ancora qualcosa sul giro secco, ma possiamo migliorare. Non sono troppo contento del giro che ho fatto con le Ultrasoft, ma la monoposto va bene e possiamo migliorare ancora un po' in termini di prestazione".

Infine una battuta sui tifosi presenti sulle tribune: "Oggi era molto caldo, ma c'erano davvero tanti tifosi della Ferrari anche se siamo in Germania. Certo, non sono durati molto sotto questo sole, però è stato bello tante bandiere Ferrari e tante persone che ci sostengono anche se non siamo in Italia. Questo weekend dovrebbe esserci il tutto esaurito, per questo mi aspetto tanta gente sia domani che domenica".