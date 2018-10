Formula 1 - Gran Premio di Germania: la pioggia caratterizza le libere 3

Terza sessione di Prove Libere del Gran Premio di Germania caratterizzata dalla pioggia battente. Poca attività nel corso delle Libere 3 con Leclerc che ha fatto segnare il primo tempo in 1.34.577 precedendo il compagno di squadra Ericsson. Terza posizione per Sirotkin con Vettel in quarta posizione, davanti alle due Toro Rosso di Gasly ed Hartley. Settima posizione per Hulkenberg davanti a Raikkonen e Stroll. Nel pomeriggio la situazione non dovrebbe cambiare e dunque la qualifica sarà al 90% bagnata per la prima volta in questa stagione. Non è tutto perché, secondi le ultime previsioni, la pioggia potrebbe essere protagonista nella gara di domani. Ricordiamo i risultati di ieri con Ricciardo in testa nella mattinata mentre nel pomeriggio Verstappen ha chiuso in prima posizione.

L'olandese, viste le sue caratteristiche, potrebbe diventare il favorito numero uno per la pole position. Ieri si era espresso in questi termini: "La vettura sta funzionando in modo positivo ed al momento è molto competitiva. Speriamo di ripeterci anche domani, ma siamo consapevoli che in qualifica sarà più difficile. Non sarebbe male disputare una qualifica bagnata domani, dobbiamo aspettare e vedere domani come saranno le condizioni". Profetico l'olandese della Red Bull che a questo punto è pronto per regalarci emozioni in qualifica (inizio alle ore 15) insieme a Ricciardo, Ferrari e Mercedes.

Pillola statistica: nell'era del turbo-ibrido, dal 2014 in poi, ci sono state 12 qualifiche bagnate con 12 pole position da parte dei piloti Mercedes. L'ultima a Monza, nella scorsa stagione, in cui Lewis Hamilton chiuse in prima posizione con un sorprendente Stroll alle sue spalle.