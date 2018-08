MotoGP - Zarco davanti a tutti nelle libere 1

E' andato in archivio il primo turno di Prove Libere di MotoGP del Gran Premio della Repubblica Ceca. Prima posizione per Johann Zarco che ha fermato il cronometro sul tempo di 1.56.647 con 73 millesimi di vantaggio nei confronti di Andrea Dovizioso. Buona mattinata per il numero 4 della Ducati che ha mostrato sin da subito un ottimo passo. A completare il podio della prima sessione c'è Marc Marquez che, a differenza degli altri, non ha cercato l'attacco al tempo negli ultimi minuti. 181 millesimi di ritardo dalla vetta per il pilota Honda che precede di soli tre millesimi un sorprendente Bautista.

Quinta posizione per Valentino Rossi che ha chiuso con 241 millesimi da Zarco ed un buon passo con la gomma più morbida. Il pesarese precede Iannone e Pedrosa mentre all'ottavo posto c'è Bradl nel ruolo di Test Driver per la Honda. Il pilota tedesco, staccato di sei decimi dalla vetta, si piazza davanti a Miller e Rabat che chiudono la top-10 della prima sessione di libere. In ombra Crutchlow e Lorenzo con il pilota inglese che ha chiuso in undicesima posizione, davanti allo spagnolo che, però, non si è concentrato sul giro secco.

Stesso discorso per Vinales che ha chiuso al quattordicesimo posto girando con la media per gran parte della sessione. Quindicesima posizione per Petrucci mentre Rins chiude soltanto diciassettesimo.