MotoGP - Gran Premio della Repubblica Ceca, squillo di Pedrosa nelle seconde libere

La seconda sessione di prove libere, per quel che concerne la MotoGP, si chiude nel segno di Dani Pedrosa. Lo spagnolo piazza la zampata e si prende la vetta momentanea, anticipando Danilo Petrucci, secondo con la Ducati. A proposito di Ducati, a completare il podio virtuale è Alvaro Bautista. I primi tre sono raccolti in meno di due decimi, con Pedrosa unico ad abbattere la barriera dell'1'56. 1'55"976, questo il riferimento del pilota della Honda.

Syahrin si colloca in quarta posizione, demolendo di oltre un secondo il limite fissato nella prima tornata di prove. Le Yamaha ufficiali di Vinales e Rossi sono invece in sesta e settima posizione. Nel mezzo, Andrea Dovizioso, ancora in evidenza dopo il secondo posto conseguito in mattinata. Ottavo è Rabat, scivola in nona posizione Johann Zarco. Il suo crono è simile a quello fissato qualche ora fa, Zarco lima un decimo ma non basta per confermarsi nell'élite.

Nomi pesanti in ritardo. Marc Marquez è decimo - attenzione però al suo cambio di passo atteso per le qualifiche ufficiali - Iannone undicesimo, Lorenzo addirittura quindicesimo. Domani - alle 9.55 - ultimi rintocchi prima della decisiva prova per disegnare la griglia di partenza.