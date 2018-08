MotoGP  - Gran Premio della Repubblica Ceca: Dovizioso in pole davanti a Rossi!

Andrea Dovizioso riporta la Ducati in pole, in Repubblica Ceca, dopo dieci anni. Il forlivese, domani, partirà davanti a tutti grazie al fantastico 1.54.689 fatto segnare all'ultimo istante della qualifica. Seconda posizione per Valentino Rossi con il pesarese che, al pari del pilota Ducati, ha fatto segnare il tempo negli ultimi secondi. Terza posizione per Marc Marquez mentre al quarto posto c'è Lorenzo. Sesta posizione per Petrucci, ottavo Iannone.

IL RESOCONTO DELLA Q1

Nella manche preliminare parte subito forte Vinales che si prende la prima posizione fermando il cronometro sul tempo di 1.56.109, Dietro lo spagnolo della Yamaha si piazza Rins, con 82 millesimi di ritardo. I primi cinque sono raccolti in pochi millesimi: Bautista è al terzo posto, quarto Miller e quinto Morbidelli. Nei minuti finali classica caccia al tempo utile per qualificarsi in Q2, con Vinales che si prende la prima posizione abbassando di mezzo secondo il suo precedente tempo: 1.55.538 per l'ex pilota della Suzuki che si qualifica alla seconda manche insieme a Rins. Terza posizione per Morbidelli che domani partirà dalla tredicesima casella.

IL RESOCONTO DELLA Q2

Nella seconda manche parte a razzo Lorenzo che, al primo giro, ferma il cronometro sul tempo di 1.55.059, con Crutchlow secondo (a quasi mezzo secondo), Marquez terzo e via via tutti gli altri. Dovizioso non va oltre la quarta posizione mentre Rossi si piazza undicesimo, con un secondo di ritardo dallo spagnolo della Ducati dopo i primi due tentativi. Negli ultimi minuti caccia vera alla pole position, Lorenzo migliora il suo tempo ma Marquez fa ancora meglio scendendo sotto il muro dell'1.54.961, prendendosi così la prima posizione.

Non è finita qui perché all'ultimo secondo Dovizioso si inventa un grandissimo giro andandosi a prendere la vetta con il tempo di 1.54.689. Lo imita Valentino Rossi che chiude in seconda posizione con due decimi e mezzo di ritardo. Due italiani nelle prime tre posizioni mentre Marquez completa il podio della qualifica. Sesta posizione per Petrucci, ottavo Iannone.