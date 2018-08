MotoGp - Gp della Repubblica Ceca: Dovizioso-Rossi davanti, le parole dei protagonisti post Qualifica

Sarà Andrea Dovizioso a partire in pole domani nel Gp della Repubblica Ceca che si corre sulla pista di Brno. Una prima casella conquistata all'ultimo secondo con un gran tempo (1'54"689), staccando i rivali più vicini di quasi tre decimi. Secondo partirà Valentino Rossi, bravo a seguire Dovi nel giro buono e a sfruttarne la scia per ottenere una posizione sulla griglia davvero positiva. Terzo il leader del Mondiale Marc Marquez. Ecco le parole dei primi tre dopo le Qualifiche.

Andrea Dovizioso, Ducati (1^ posizione): "Non mi aspettavo davvero di fare la pole position, ma devo anche dire che nel mio ultimo run la moto era perfetta. Ad un certo punto pensavo addirittura che gli intertempi fossero sbagliati per quanto stavo andando forte. Non so se riusciremo a lottare per la vittoria in gara, ma intanto mi godo questa pole e ringrazio la Ducati per il gran lavoro fatto".

Valentino Rossi, Yamaha (2^ posizione): "Con questo caldo si fa davvero tanta fatica, ho guidato al limite e per questo sono contento. Sono felice per questa prima fila, è un punto di partenza importante per la gara di domani. Non mi aspetto però grandi cose domani, perchè dopo pochi giri le nostre gomme calano tantissimo, e quindi sarà molto difficile".

Marc Marquez, Honda (3^ posizione): "Facciamo fatica in questa pista ad esprimere tutto sul giro singolo; quando le gomme calano siamo davvero a posto, ma con gomme nuove non riesco a spingere al massimo. Domani sarà una bella gara, di solito a Brno facciamo fatica, ma invece questa volta saremo in lizza per la vittoria".