MotoGP - Dovizioso trionfa in Repubblica Ceca davanti a Lorenzo e Marquez

Andrea Dovizioso vince il Gran Premio della Repubblica Ceca al termine di una gara pazzesca. Secondo successo stagionale per il forlivese che taglia per primo il traguardo con pochi decimi di vantaggio su Lorenzo e Marquez. Quarta posizione per Valentino Rossi che sorpassa Crutchlow all'ultima curva. Torna al successo, dunque, la Ducati che non vince a Brno da dieci anni. La MotoGP, però, non si ferma: tra una settimana si vola in Austria.

IL RACCONTO DELLA GARA

Buona partenza di Rossi che gira in prima posizione, alla prima curva, ma Dovizioso si riprende la testa della corsa subito dopo. Ottimo scatto di Lorenzo che arriva fino al quarto posto mentre Maverick Vinales saluta la compagnia dopo quattro curve. Gara vivace sin dalle prime battute con Lorenzo che, al secondo giro, passa Marquez portandosi in terza posizione. Nei primi giri nove piloti in due secondi con Petrucci, Zarco e Crutchlow che si scambiano le posizione ad ogni curva mentre al quinto giro Marquez restituisce il favore a Lorenzo riprendendosi il terzo posto.

Nella prima metà di gara i ritmi non sono trascendentali con i piloti di testa che non spingono in modo infernale per non consumare la gomma posteriore, anche se all'ottavo giro Rossi passa Dovizioso portandosi in testa mentre Lorenzo e Marquez si scambiano la posizione per tre volte in un giro e mezzo. Al decimo giro sale in cattedra anche Crutchlow che conquista la quarta posizione passando lo spagnolo della Ducati. La gara si infiamma con Dovizioso e Marquez che, all'inizio dell'undicesimo giro, passano Rossi. Il pesarese, al giro successivo, viene scavalcato anche da Crutchlow con l'inglese che sale al terzo posto.

A cinque giri dal termine cominciano i fuori d'artificio con Lorenzo che attacca Crutchlow prendendosi il terzo posto e al terzultimo giro fredda anche Marquez mettendosi all'inseguimento di Dovizioso. Ultimo giro da panico con Lorenzo e Marquez a scambiarsi posizione all'inizio del tracciato favorendo la mini-fuga di Dovizioso che taglia per primo il traguardo prendendosi il Gran Premio della Repubblica Ceca. Il forlivese precede Lorenzo, Marquez e Rossi. Tra una settimana si vola in Austria.