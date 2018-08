MotoGp - Gp della Repubblica Ceca: doppietta Ducati a Brno! Le parole dei primi tre dal podio

Doppietta Ducati a Brno al termine di una gara molto combattuta. Vince Andrea Dovizioso dopo una dura lotta col compagno Lorenzo e Marc Marquez risoltasi solo all'ultimo giro. Assieme all'italiano vanno sul podio proprio i due spagnoli, con Rossi che chiude quarto. Ecco le parole dei primi tre dal podio del Gp della Repubblica Ceca.

Andrea Dovizioso, Ducati (1^ posizione): "Davvero un grandissimo week end! Mi aspettavo di essere competitivo, ma non fino a questo punto. Alla fine vado a casa con pole e vittoria, ed è stata davvero una gara perfetta perchè tutti faticavano con la gomma posteriore e si doveva guidare molto scorrevoli. Alla fine la mia strategia è stata giusta, ho fatto un bel sorpasso e gestito alla fine. Sono molto contento per il team e per tutti quelli che stanno lavorando sodo in Ducati perchè so quante ore spendono in fabbrica".

Jorge Lorenzo, Ducati (2^ posizione): "Oggi mi sono divertito moltissimo: è stata una gara davvero spettacolare, con tanti sorpassi fino alla fine. Ho preferito rimanere più tranquillo all'inizio, e rimanere in terza-quarta posizione fino agli ultimi giri risparmiando la gomma il più possibile. Ed è stata la strategia giusta: purtroppo Marc mi ha attaccato a due giri dalla fine e questo ha permesso a Dovizioso di prendere un leggero margine. Per la Ducati è comunque un risultato perfetto, abbiamo concluso primo e secondo e siamo contentissimi di questo".

Marc Marquez, Honda (3^ posizione): "L'obbiettivo nel week end era quello di aumentare il margine in campionato e ci siamo riusciti. Avevamo 46 punti di vantaggio, adesso 49 e questo è positivo. Oggi le Ducati ne avevano un po' più di noi, ed è stato davvero difficile lottare con loro perché in accelerazione sono fortissimi. Anche in staccata vanno davvero alla grande. Ma va bene così, siamo molto contenti per il risultato ottenuto. Non abbiamo vinto, ma questa gara mi dà molta fiducia perché qui gli scorsi anni abbiamo faticato e invece quest'anno siamo arrivati molto vicino ai primi. È stata una bellissima gara".