MotoGP - Rossi: "Abbiamo provato alcune cose ma serve tempo"

Valentino Rossi ha chiuso al settimo posto la giornata di test in Repubblica Ceca. Cauto ottimismo per il pesarese della Yamaha all'indomani del quarto posto conquistato all'ultima gara. Queste le sensazioni del nove volte campione del mondo: "E' stata una giornata di test importante, perché c'erano le stesse condizioni di ieri in gara. Abbiamo provato un po' di cose e credo che stiamo lavorando nelle aree giuste, però ci vuole un po' di tempo. Ci sono delle cose che potrebbero andare anche bene, però dobbiamo mettere tutto insieme, quindi non siamo riusciti a migliorare rispetto a ieri. In Austria, dunque, credo che saremo sempre più o meno uguali".

La nuova carena non sembra aver cambiato molto la sua Yamaha: "Abbiamo provato una carena nuova, che è un po' diversa, pensata per far impennare meno la moto. Però dalla prima impressione mi sembra molto simile a quella vecchia, però questo non è neanche il posto più adatto per provarla, perché è una pista veloce, quindi non la useremo in Austria e forse la riproveremo nel prossimo test". Rossi, secondo nel Mondiale con 49 punti di ritardo da Marquez, si è concentrato sul comportamento della gomma posteriore: "Stiamo cercando di avere una bella connessione con il gas, per cercare di salvare le gomme e di farle scivolare meno in vista della gara. E' un lavoro molto difficile perché è davvero di precisione, quindi ci vuole un po' di tempo".

Infine una battuta sulla nuova gomma anteriore portata dalla Michelin: "Ho provato la nuova gomma anteriore della Michelin, ma mi piace di più la vecchia, mi trovo meglio con quella standard", chiude così Valentino.