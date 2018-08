MotoGP - Marquez: "La Honda sta lavorando moltissimo"

Prima posizione per Marc Marquez al termine della giornata di test in Repubblica Ceca. Soddisfazione nelle parole del sei volte campione del mondo che, ieri, ha chiuso in terza posizione alle spalle della Ducati. Queste le sensazioni dello spagnolo della Honda che ha fermato il cronometro sul tempo di 1.55.209: "E' andata abbastanza bene, una giornata positiva perché abbiamo fatto tanti giri. Abbiamo iniziato fin da subito con un buon feeling e poi abbiamo lavorato tantissimo, provando qualcosa di diverso ad ogni uscita. Questa è una cosa anche un po' difficile per il pilota, ma la Honda si sta dando molto da fare. Ho provato tutto quello che c'era a disposizione e alla fine il tempo è venuto fuori mettendo insieme le cose migliori, ma oggi la cosa più importante era lavorare per il futuro".

Sulla moto nera, che aveva spaventato un po' tutti a Barcellona, dichiara: "E' un prototipo e lo avevamo già provato anche a Barcellona. Comunque non è la moto 2019, è una moto che ha delle soluzioni su cui stiamo lavorando per quest'anno. Abbiamo visto qualcosa di positivo, che proveremo già al Red Bull Ring. Con questa moto nera ho fatto solo un'uscita, per vedere che tutto fosse ok, ma quello di cui sono contento è il modo in cui stiamo lavorando". Infine una battuta circa le novità per il 2019: "Come pilota ti viene da chiedere sempre più potenza, perché la Ducati fa la differenza da questo punto di vista. Poi dobbiamo lavorare sulla gomma davanti, perché noi siamo sempre obbligati ad usare quella più dura e dobbiamo capire perché invece la Yamaha e la Ducati possono usare anche quelle più morbide. Sono questi gli aspetti su cui stiamo lavorando un po' di più".