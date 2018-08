MotoGP - Lorenzo: "Sono migliorato nella gestione delle gomme"

Jorge Lorenzo ha chiuso col quinto tempo la giornata di test che si è svolta ieri in Repubblica Ceca. Reduce dalla seconda posizione di domenica, lo spagnolo della Ducati ha confermato il suo costante miglioramento con la "Rossa" di Borgo Panigale: "Forse non avrò mai una confidenza totale con questa moto perché non ha tanta velocità in percorrenza di curva e non posso piegare molto in curva", ha esordito Lorenzo. "Mi devo abituare a quello che è la moto: frenare molto forte, entrare forte in curva e poi sfruttare la nostra accelerazione in uscita. E sarà così sino alla fine della stagione".

L'ex pilota della Yamaha, che dalla prossima stagione si trasferirà alla Honda, si è soffermato sulla gestione delle gomme: "Sono migliorato molto nella gestione delle gomme modificando alcuni dettagli della mia guida, ho più energia per la gara e questo mi rende più competitivo come abbiamo visto in gara domenica. Il merito del fatto che sia diventato più forte in staccata è della Ducati. La moto è molto stabile in frenata e permette di avere molta più confidenza in frenata rispetto a quanto avessi nei miei anni in Yamaha. La Ducati mi ha quasi obbligato a usare il freno dietro, che con Yamaha non usavo e questo è sicuramente un aiuto per il mio futuro".

Infine una battuta sul Gran Premio dell'Austria, in programma nel weekend: "I nostri rivali hanno migliorato i loro motori e soprattutto la Honda. Sicuramente saranno più vicini rispetto a due anni fa. Anche noi, però, possiamo lottare in tutte le piste: in Germania non ce l’avevamo fatta, Honda era superiore. Delle prossime piste è Phillip Island quella dove potremo essere più in difficoltà, anche se spero meno che in passato. In condizioni normali penso potremo lottare sempre con Marc, il livello è simile, la differenza la faranno le diverse piste".