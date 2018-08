Moto3 Austria: il riepilogo del venerdì di libere

Una Moto3, che dopo le prodezze sul circuito di Brno, scalda i motori in Austria. Libere che hanno aperto il weekend di lotta mondiale tra Bezzecchi e Martin, rientrante dopo la caduta in terra ceca e con diciotto punti sul polso.

Le prime libere sono targate Masia, con il rookie spagnolo, che ferma il cronometro del tempo sull'1:37:218. Risponde molto bene il nostro Marco Bezzecchi, che dimostra il suo talento da leader del mondiale, e mette a referto un 1:37:299, non distante dal tempo di Masia. Bene il terzo posto tricolore di Lorenzo Dalla Porta e della sua Leopard azzurra, distante però 3 decimi dai primi 2 della classifica. Quarto Ottl e quinto McPhee, due clienti per nulla semplici, qualora confermassero questa sessione anche nelle qualifiche. Bene il sesto posto di Bastianini, ritrovato la splendida fraccia azzurra che può essere, in 1:37:649. Benissimo Bulega con il settimo tempo per il pilota emiliano dello Sky racing Team. Ottavo l'eroe di Brno Kornfeil, nono Masaki, bella sorpresa il giapponese e Arenas decimo. Solo undicesimo Canet.

Le seconde libere parlano scozzese con McPhee che si piazza davanti a tutti in 1:37:329, tempo più alto rispetto al leader della mattina. Bezzecchi si conferma secondo con tempo alto in 1:37:531. Terzo Rodrigo, il quale sembra essere tornato in ottima condizione. Sale quarto Bastianini, con buone indicazioni in vista del Sabato. Quinto il tedesco Ottl, sesto il giapponese Toba, autore di una brutta caduta in Repubblica Ceca. Sale al settimo posto Arenas, mentre ottavo il nostro Arbolino, il quale nelle libere del Venerdì non fa mai male, salvo crollare Sabato e Domenica. Nono uno splendido e affamato Antonelli con il team di Sic e decimo il leader della mattina Masia. Canet conferma undicesima piazza, crolla Bulega nettamente e Martin chiude ventiquattresimo. Domani terze libere in mattinata e qualifiche.